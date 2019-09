Die Matchuhr zeigt 59:38 an, 22 Sekunden dauert die Partie des HSC Suhr Aarau gegen GC Amicitia noch. Von Co-Captain Tim Aufdenblatten lanciert, tankt sich Sergio Muggli am Kreis durch und trifft zum Schlussstand von 23:18. Buchstäblich bei letzter Gelegenheit gelingt dem 26-jährigen Neuzuzug also noch das erste Meisterschaftstor im HSC-Trikot.

Muggli ist erst auf diese Saison hin von GC Amicitia zu den Aargauern gestossen – und bestritt damit sein erstes Pflichtspiel für den HSC ausgerechnet gegen seine ehemaligen Teamkollegen. «Für mich war es eine sehr spezielle Partie. Und das Wichtigste: ein Spiel, zwei Punkte. Der Fahrplan stimmt.»

Unter den 420 Zuschauerinnen und Zuschauern fand sich mit Martin Prachar auch ein bekanntes Gesicht. Der 39-Jährige hat seine Karriere beim HSC Ende der vergangenen Saison beendet. Nun fiebert der ehemalige Publikumsliebling von der Tribüne mit. Er war voll des Lobes für seine ehemaligen Teamkollegen: «Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gesehen habe.»

Zu sehen gab es einen harzigen Beginn. Der HSC startete verhalten und mit einigen Technischen Fehlern und Wurffehlern zu viel in die Partie. Nach der 11:9-Pausenführung steigerte sich die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann aber und verbuchte schlussendlich einen souveränen Sieg mit fünf Toren.

Starke Defensive ebnet Weg zum Sieg

Hinter der starken Defensive liess sich Torhüter Dragan Marjanac, der in Abwesenheit des verletzten Dario Ferrante während der gesamten Spielzeit das HSC-Tor hütete, eine starke Abwehrquote von 40 Prozent notieren. Zwischen der 41. und 51. Minute kassierte er gar während etwas mehr als zehn Minuten keinen einzigen Gegentreffer. Als erfolgreichster Werfer seines Teams zeichnete sich Co-Captain Aufdenblatten mit sechs Treffern aus.

Auch Trainer Kaufmann war sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams: «Sie haben das hervorragend gemacht. Unsere Abwehr und unser Torhüter waren heute einfach zu gut für den Gegner.»

Darauf will der 35-Jährige für die kommenden Aufgaben aufbauen. Denn diese haben es in sich: Am Sonntag ist Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen zu Gast in der Schachenhalle (Anpfiff: 16 Uhr). Eine Woche später steht das Gastspiel bei Vizemeister Pfadi Winterthur (Anpfiff: 17 Uhr) an.

Seine erste Prüfung der Saison hat der HSC gestern gegen ein im Vergleich zur Vorsaison deutlich stärkeres GC bestanden. Die nächsten, sicher nicht einfacheren, stehen aber bereits an.