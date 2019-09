Der HSC Suhr Aarau braucht etwas, um in dieser neuen Saison anzukommen. Nach passablen Startminuten gelingt der Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann zwischen der 6. und der 13. Minute während über sieben Minuten kein einziger Treffer.

Erst nach Ablauf der Startviertelstunde können die Aargauer das Zepter in der Partie an sich reissen. In der Folge legt die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann kontinuierlich vor und geht mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung (11:9) in die Pause.

In der zweiten Partie steigert sich der HSC und dank einer gut zehnminütigen Phase ohne einen einzigen Gegentreffer zwischen der 41. und der 51. Minute bauen die Aargauer ihre Führung von zwischenzeitlich einem auf fünf Treffer aus. Es ist die Vorentscheidung, wie sich später zeigt.

Das Heimteam gibt sich zwar nicht auf, kann den HSC aber nicht mehr ernsthaft gefährden. Damit startet Suhr Aarau mit einem schlussendlich souveränen Sieg in die neue Saison.

Update folgt...

