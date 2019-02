Der Österreicher Stefan Maierhofer hat seit September in zwölf Spielen sieben Tore erzielt und auch mit seiner unverfrorenen Art gewichtigen Anteil daran, dass die Aarauer bei Saisonhalbzeit an der Aufstiegsbarrage schnuppern.

Die starken Auftritte des «Majors» haben Aufsehen erregt. Auch im arabischen Raum. Die «AZ» weiss: Von dort liegt dem 36-Jährigen ein lukratives Angebot vor. Ob er es annehmen wird? Wahrscheinlich.

Maierhofer hat stets betont, wie gut es ihm beim FCA gefalle. Gleichzeitig machte er nie einen Hehl daraus, dass er ein finanzielles Topangebot in seinem Alter kaum ablehnen könne. Das hat er auch im Doppelinterview zusammen mit Petar Aleksandrov betont.

Der Transfermarkt im arabischen Raum ist noch wenige Tage geöffnet – mal schauen, ob und wann der «Major» Servus sagt.

Kleiner Trost für den FCA: Der Klub, der Maierhofer vor Vertragsende verpflichten will, muss dem FCA eine Ablösesumme bezahlen, die sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen dürfte. So stehts in Maierhofers Vertrag.

Stefan Maierhofer im FCA-Talk am 29. November 2018: