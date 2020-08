«Sag es bitte nicht den Spielern»: Aarau-Verteidiger Schindelholz denkt auch nach der Krebs-Diagnose ans Team

In den finalen Wochen der vergangenen Saison fehlte Schindelholz bereits einige Male aus gesundheitlichen Gründen, damals ging man von einer verschleppten Lungenentzündung aus. In den Sommerferien führten dann umfangreiche Tests zur Schock-Diagnose.

Diese Nachricht stellt alles andere in den Schatten: Der Grund für die Absenz von Innenverteidiger Nicolas Schindelholz beim Trainingsstart am Montagnachmittag ist schwerwiegend. Am Tag darauf teilt der FC Aarau mit, dass der 32-jährige Basler an einem bösartigen Lungentumor erkrankt ist.

Sportchef Burki lobt Schindelholz als starken Charakter

Schindelholz hat den Ruf des «harten Hundes». Als die FCA-Mannschaft im Sommer 2018 zu lieb agierte, statt dem Gegner auch mal wehzutun, titelte die Aargauer Zeitung: «Elf Schindelholzer müsst Ihr sein!» Dazu eine Nahaufnahme vom Gesicht des Verteidigers, das gezeichnet war durch eine grosse Platzwunde über dem Auge. Burki weiter: «Nico ist einer, der keinen Zweikampf scheut und schon viele Blessuren erlitten hat. Nun aber steht der härteste Kampf seines Lebens bevor. Er wird den Kampf nicht alleine bestreiten, seine Familie, Freunde und der FC Aarau werden ihn begleiten.»

Burki berichtet vom Moment, als ihm Schindelholz seine Erkrankung mitteilte: «Seine ersten Worte waren: "Sandro, bitte sag es den anderen Spielern nicht. Sie sollen die Ferien geniessen und nicht abgelenkt werden." Das zeigt, welch starker und sozialer Charakter Nicolas ist.»

Schindelholz will keine Trauerstimmung

Die Mannschaft hat am Montag vor dem ersten Training vom Schicksal ihres Kollegen erfahren. Dabei wurde den Spielern auch mitgeteilt, dass Schindelholz sich keine Trauerstimmung, sondern weiterhin Freude in der Kabine und auf dem Platz wünsche. «Er will nicht, dass seine Krankheit omnipräsent ist», sagt Burki. Beim FCA will man Schindelholz diesen Wunsch erfüllen und sich auf die Vorbereitung auf die neue Saison konzentrieren, auch wenn dies natürlich gerade in der Anfangszeit sehr schwer fallen wird. Allen Beteiligten wurde einmal mehr, leider auf tragische Art und Weise, vor Augen geführt, dass es Wichtigeres gibt als die Jagd nach Toren und Punkten.