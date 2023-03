Rücktritt Politiker, Fan, Unternehmer, Vereinspräsident: Das Leben und Wirken von Philipp Bonorand Philipp Bonorand tritt als Präsident des FC Aarau zurück. Gelegenheit, um auf die Stationen einer Karriere zu blicken, die im Einwohnerrat in Aarau begann und sich immer auch um Fussball drehte.

2004: Ein junger Einwohnerrat

Einwohnerrat Aarau, Philipp Bonorand (svp) Zvg / AAR

Bereits von 2000 bis 2008 war der fussballbegeisterte Bonorand in verschiedenen Funktionen für den FC Aarau tätig, ab 2003 fungierte er als Mitglied der ersten Geschäftsleitung der damals gegründeten AG. Bonorand absolvierte eine Wirtschafsausbildung, und daneben tat er sich auch als Politiker hervor: Von 2004 bis 2010 sass er für die SVP im Aarauer Einwohnerrat. Das Bild links stammt aus Bonorands Anfangszeit im Einwohnerrat und zeigt einen jungen Mann Anfang zwanzig.

6. Mai 2019: Der Nachfolger

Colin Frei

Nach seinem Austritt beim FC Aarau 2008 gab Bonorand rund elf Jahre später seine Rückkehr zum Verein in offizieller Funktion bekannt. Im Mai 2019 wird er an einem Medientermin vom Verwaltungsrat der FC Aarau AG offiziell als neuer Präsident vorgeschlagen. Das Bild mit Alfred Schmid rechts hat Symbolcharakter: Vorgänger und Nachfolger geben gemeinsam die Zukunft des Präsidialamtes beim FCA bekannt.

26. August 2019: Öffentlichkeitswirksames Weibeln

Colin Frei

Seit Jahrzehnten kämpft der FC Aarau für ein neues Stadion und musste viele Rückschläge einstecken. Und Bonorand war und ist ein heftiger Befürworter für das neue Stadion Torfeld Süd. Ende August 2019 zeigte er sich bei der Stadiondebatte im Einwohnerrat in Aarau.

3. November 2019: Endlich ein Ja zum neuen Stadion

Fabio Baranzini

Und das Weibeln hörte damit nicht auf: Auch bis in den Herbst hinein setzte sich Bonorand (hier mit Alfred Schmid, links und Michael Hunziker) für ein doppeltes Ja bei der Abstimmung am 24. November 2019. Die Aarauer Stimmbürger stimmten einem Super-League-tauglichen Stadion schliesslich deutlich zu.

4. August 2020: Die Corona-Präsidenten

Andre Albrecht

Im Jahr 2020 traf die Coronapandemie auch die Sportvereine mit aller Wucht. Im Rahmen eines Interviews mit der Aargauer Zeitung sprach Bonorand mit Amtskollege Marc Thommen vom EHC Olten unter anderem über geplante Öffnungsschritte für Grossveranstaltungen im Herbst.

29. Januar 2021: Neustart unter dem Trio

Marc Schumacher / freshfocus

Nach der Trennung von Patrick Rahmen im Frühsommer 2020 installierte der FC Aarau den vorherigen Assistenten Stephan Keller (rechts) als neuen Cheftrainer beim FC Aarau. Mit Keller und Sportchef Sandro Burki (links) pflegte Bonorand während der gemeinsamen Zeit stets einen engen Austausch.

23. April 2022: Junge Juwelen

Marc Schumacher / freshfocus

Die Ernennung von Keller als Trainer war auch verbunden mit einem sportlichen Neustart. Nach Jahren mit Mannschaften voller arrivierter (und satter) Namen setzte man auf eine radikale Verjüngung mit entwicklungsfähigen, vormals unbekannten Spielern. Einer der Symbolfiguren dieser Strategie war Donat Rrudhani (Mitte), der sich von Monat zu Monat steigerte und sich schliesslich im Sommer 2022 als absoluter Aarauer Führungsspieler zum Schweizer Top-Klub YB verabschiedete.

12. Mai 2022: Der Unternehmer

Fabio Baranzini

Bonorand ist Inhaber der Firma Vital AG in Oberentfelden sowie Inhaber und Geschäftsführer der Firma Multiforsa AG in Auw. Beide Firmen produzieren und handeln mit Futtermitteln für die Landwirtschaft und wurden später fusioniert. Die Vital AG hat Philipp einst von seinem Vater Reto Bonorand übernommen.

14. September 2022: Der Privatier

Fabio Baranzini

Bonorand zeigte sich auch oft und gerne an öffentlichen Veranstaltungen in der Region. Hier ist er am Vorabend des Maienzugs in Aarau zu sehen. Unkompliziert posiert er auch mit einer alkoholischen Erfrischung in der Hand.

3. November 2022: Bonorands erste – und einzige – Trainerentlassung

Fabio Baranzini

Im Herbst 2022 sah sich der Verein nach einer sportlichen Talfahrt und einer Spieleraussprache gegen Trainer Stephan Keller zum Handeln gezwungen. Man trennte sich von Keller – ein Schritt, der Bonorand sehr weh tat, wie er gestand. Als Nachfolger wurde Boris Smiljanic (Mitte) präsentiert, der den Abwärtstrend bisher nicht aufhalten konnte.