Ganz ehrlich, Hans Aemisegger: Haben Sie nach den drei Kündigungen von Geschäftsführer Hannes Hurter, Stellvertreter Jonas Manouk und dem Leiter Spielbetrieb Marc Grütter an Rücktritt gedacht? «Nein, ein Rücktritt ist kein Thema», sagt Aemisegger.

«Es sind momentan zwar keine leichten Zeiten, aber das ist für mich noch lange kein Grund aufzuhören und aufzugeben. Im Gegenteil. Die schwierige Situation mit den drei Abgängen in der Geschäftsstelle des Aargauischen Fussballverbandes (AFV) ist für mich eine Herausforderung. Ich werde alles daransetzen, dass sich die Amateurvereine in unserem Kanton bezüglich Organisation, Administration und Spielbetrieb in Zukunft keine Sorgen machen müssen.»

Das Wohl der Vereine hat höchste Priorität

Die Aussage ist typisch für Aemisegger. Während seiner achtjährigen Zeit als Präsident des AFV hatte das Wohl der 85 Vereine immer höchste Priorität. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Nach eigener Aussage liegt Aemisegger auch das Wohl der Angestellten der AFV-Geschäftsstelle am Herzen. Die Kündigungen von Hurter, Manouk und Grütter hat er zur Kenntnis genommen, bedauert sie, will sich dazu in der Öffentlichkeit aber nicht äussern.