Rücktritt Das Ende einer grossen Karriere: Aarau-Stürmer Shkelzen Gashi hört auf – und der FC Aarau verneigt sich Über 400 Spiele als Profi, 103 Einsätze für den FC Aarau, 16 Länderspiele für Albanien, über anderthalb Jahrzehnte als Profi – und jetzt ist Schluss: Shkelzen Gashi beendet mit 34 Jahren seine Karriere. In Zukunft hat er nicht mehr das gegnerische Tor im Blick, sondern schöne Häuser.

In diesem Spiel erzielte er sein letztes Tor für den FC Aarau: Shkelzen Gashi in Aktion gegen den FC Schaffhausen. (Aarau, 19.11.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Was zu vermuten war, ist nun offiziell: Shkelzen Gashi vom FC Aarau beendet per sofort seine Karriere. Der 34-jährige Stürmer gab den Rücktritt über Social Media bekannt. Der FC Aarau verschickte ebenfalls ein Communiqué.

Zum Ende dieser Saison läuft Gashis Vertrag in Aarau aus. In der Rückrunde kam er nur noch zu zwei Teileinsätzen. Er hatte im Januar die Vorbereitung verpasst und erlitt kurz vor dem Comeback im Februar im Training einen Armbruch. Sein letztes Tor für Aarau erzielte Gashi am 19. November 2022 im Heimspiel gegen Schaffhausen. Nun steigt er in der Immobilienfirma ein, die er zusammen mit seinem Bruder sowie dem Ex-FCA-Spieler Remo Staubli gegründet und aufgebaut hat.

Der FC Aarau war der Klub, für den Gashi während seiner rund 17-jährigen Profikarriere am längsten im Einsatz war. Zuletzt und nach seiner Rückkehr aus Nordamerika von den Colorado Rapids spielte er seit Winter 2020 für den FCA in der Challenge League.

Ein erstes Mal hatte Gashi das Trikot des FC Aarau zwischen Anfang 2011 und Sommer 2012 getragen. Insgesamt absolvierte er für Aarau 103 Spiele, erzielte dabei 44 Tore und realisierte 27 Assists. Mit diesen 44 Treffern ist er der fünftbeste Skorer der Aarauer Klubgeschichte.

Gleich zweimal sicherte er sich die Torjägerkrone

Zwischen den beiden Engagements auf dem Brügglifeld und nach kürzeren Gastspielen bei Schaffhausen, Bellinzona und Neuchâtel Xamax zu Beginn der Laufbahn legte Gashi eine Karriere auf höchstem nationalen Niveau hin. Der einstige Junior der FC Zürich wurde mit den Grasshoppers 2013 Cupsieger und im Trikot der Zürcher ein Jahr später Torschützenkönig der Super League.

Darauf wechselte er zum FC Basel und wurde 2015 erneut Schweizer Meister sowie nochmals Torschützenkönig. In der Champions League erreichte er mit dem FCB in seiner ersten Saison die Achtelfinals. Nach anderthalb Jahren in Basel wechselte Gashi mit 26 Jahren in die USA. Dort stand er mit den Colorado Rapids in den Playoff-Halbfinals und wurde für ein sehenswertes Freistosstor mit dem Award «MLS Goal of the Year» ausgezeichnet.

Bis zur U21 spielte er für die Schweiz

Es sind dies die Kennzahlen, die den FC Aarau in seiner Mitteilung zu Gashis Karrierenende schreiben liessen: «Wir verneigen uns vor einer grossen Karriere.»

Erfolge feierte Gashi auch mit dem Nationalteam. Nach neun Spielen für die Schweizer U21-Auswahl entschied er sich, für Albanien, das Land seiner Eltern, aufzulaufen. 2016 qualifizierte er sich an der Seite von anderen in der Schweiz heimischen Spielern wie Taulant Xhaka, Amir Abrashi oder Burim Kukeli für die EM-Endrunde. Dort trafen Gashi und seine Kollegen im Startspiel auf die Schweiz und verloren 0:1.