Die Aarauer waren im ersten Durchgang im spielerischer Hinsicht deutlich überlegen und trafen schon in der dritten Minute durch Marco Schneuwly - von Linus Obexer ideal angespielt - zur Führung; später erhöhte Neuzugang Markus Neumayr mit einem direkt verwandelten Freistoss aus spitzem Winkel auf 2:0 für die stark aufspielenden Schützlinge von Cheftrainer Patrick Rahmen.

In der 56. Minute war es Olivier Jäckle, der die Vorentscheidung vom Elfmeterpunkt realisierte, nachdem Varol Tasar im Strafraum gefoult worden war. In den Schlussminuten liessen es die Aarauer ruhiger angehen, sodass die Gäste aus der Ostschweiz noch zum Ehrentreffer durch Ex-FCA-Spieler Ivan Audino (80.) kamen, doch der Aarauer Heimsieg zum Rückrundenauftakt war nie in Gefahr.