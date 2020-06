Rückkehr zu Altbekanntem: Hummel wird neuer Ausrüster des HSC Suhr Aarau

Hummel und der HSC Suhr Aarau stehen für Tradition und Innovation und verfolgen gemeinsam grosse Ambitionen. Die Kooperation beinhaltet die Bereitstellung von Spiel- und Trainingsbekleidung, Schuhwerk und Bällen, die Ausrüstung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des beliebten und alljährlichen «Pfister HandballCamps» sowie gemeinsame Marketing- und Werbemassnahmen.



Der dänische Sportartikelhersteller, 1923 in Hamburg gegründet, ist im europäischen und internationalen Profihandball stark vertreten. So ist Hummel unter anderem Partner der Internationalen Handball Föderation (IHF) und der Handball-Bundesliga. Bereits in früheren Jahren lief der damalige TV Suhr Handball in Hummel-Textilien auf.

Gegenseitige Vorfreude auf die Zusammenarbeit

Giannicola Bellarosa, der Area Manager Schweiz von Hummel freut sich auf die Partnerschaft und Zusammenarbeit: «Wir freuen uns sehr, mit dem HSC Suhr Aarau einen jungen, zukunftsorientierten Verein in die Hummel-Familie aufnehmen zu können. Der Klub leistet eine hervorragende Jugendarbeit und wir sind uns sicher, dass er eine spannende Zukunft in der Schweizer Handballszene vor sich liegen hat. Wir freuen uns, diese hautnah begleiten zu dürfen.»