Wie schon im Vorjahr rief Cheftrainer Adi Bucher seine Männer zu einem Trainingslehrgang nach Leipzig. Dort fanden sie erneut optimale Trainingsmöglichkeiten und sportliche Partner für ihre Vorbereitung auf die Schweizer Mannschaftsmeisterschaft. Als besonderer sportlicher Leckerbissen erwies sich ein dreitägiger Abstecher in die Ringerhochburg Markneukirchen. Diese Gemeinde im sächsischen Vogtland beherbergt den AV Germania, einen der traditionsreichsten Ringervereine in Deutschland und mittlerweile Bundesligist. Deren Manager Jörg Guttmann hatte einen Zusammenzug seiner Ringer aus den verschiedensten Ringerstützpunkten, inklusive der ausländischen Mannschaftsmitglieder, organisiert und die Schweizer Ringer in dieses Spezialtraining einbezogen. Neben dem Schweizer Trainerteam fungierten auf deutscher Seite Landestrainer Florian Rau sowie der Altinternationale André Backhaus als Coaches.

Applaus von deutschen Fans

Bei für diese Region extremen Temperaturen absolvierten die Ringer harte Trainingsstunden in der Ringerhalle des AV Germania. Anerkennung für die Freiämter Ringer gab es dabei von den rund 60 anwesenden Markneukirchner Fans, welche den abschliessenden Vergleichskampf verfolgten. Dabei trennten sich unter anderem Pascal Strebel von der Ringerstaffel und der Russe Sejran Simonyan, der beim Bundesligisten kämpft, mit 2:2.

Diese drei Tage gingen sehr schnell vorüber. Für Buchers Team gab es danach einen ebenfalls dreitägigen Abstecher an die Ostseeküste zur Regeneration, um danach wieder in die ehrwürdige und mit Millionenbeträgen rekonstruierte Trainingsstätte der Ringer in der Leipziger Leplaystrasse zurückzukehren. Dort nahmen die Freiämter erneut das Vorbereitungstraining für die Meisterschaft auf. Die Ringerstaffel hat sich dafür einiges vorgenommen: Klares Ziel ist der Meistertitel, und das wird mit vollem Einsatz angestrebt.

Dieser Lehrgang im Osten Deutschlands hat nicht nur die sportliche Kampfkraft des Freiämter Teams gestärkt. Auch viel Moral, schon immer eine grosse und wichtige Stärke dieses Teams, konnte getankt werden. Los geht es mit der Meisterschaft am 2. September gleich gegen einen starken Gegner: Die Freiämter Ringer treffen auswärts auf die Willisau Lions. (mgt)