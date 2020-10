Revanche geglückt - Der FC Aarau gewinnt gegen Xamax souverän und revanchiert sich für die Barrage-Niederlage vor einem Jahr

Der FC Aarau bot seinen Fans, welche erstmals wieder in grösseren Scharen ins Brügglifeld pilgern durften, eine furiose Anfangsphase mit zahlreichen Chancen. Diese Dominanz wurde schliesslich nach zehn Minuten belohnt, als Donat Rrudhani nach einem präzisen Seitenwechsel von Shkelzen Gashi von der Strafraumgrenze in die rechte Torecke traf. In der Folge blieben die Gastgeber mit einem aufsässigen, passsicheren Auftritt weiterhin in allen Belangen überlegen. Nach einem Foulspiel an Kevin Spadanuda sorgte Gashi (29.) vom Elfmeterpunkt für die 2:0-Führung, welche bis zur Halbzeitpause Bestand hatte, weil Xamax nur noch durch einen Freistoss von Louis Mafouta (44.) an die Lattenoberkante gefährlich wurde.

Holpriger Start in den zweiten Durchgang

Nach einem soliden Start in den zweiten Umgang gerieten die Aarauer etwas aus der Bahn, als Mike Gomes (56.) nach einem Xamax-Corner per Kopf freistehend auf 1:2 verkürzen konnte. So brauchten die Lokalmatadoren einige Minuten, um sich und ihr Spiel wieder zu sortieren. In der 76. Minute sorgte schliesslich Gashi mit seinem zweiten persönlichen Treffer an diesem Abend für die endgültige Siegessicherung, nachdem Xamax-Torhüter Laurent Walthert einen Flachschuss von Elsad Zverotic abprallen lassen musste. Damit gelang es den Schützlingen von FCA-Cheftrainer Stephan Keller auch die Xamax-Erfolgsserie von drei Siegen zu beenden, sodass sich Aarau nun seinerseits zehn Punkte aus den letzten vier Ligaspielen gesichert hat.