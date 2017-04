Erstmals als Profi unterwegs

Selbst wenn der Wechsel aus dem Landhockey-Schlaraffenland Deutschland in die Sportart-Brache Schweiz unter dem Aspekt Entwicklungshilfe abgebucht werden kann, bedeutet es für Marcus Ventar durchaus eine neue Dimension. Erstmals während seines langjährigen sportlichen Engagements macht der gelernte Maschinenbau-Mechaniker dies hauptamtlich.

Mitnehmen möchte er aus seiner Heimat nicht nur das Fachwissen und die Selbstverständlichkeit des Gewinnens, sondern auch die Klubtreue. «Ich habe mir einen Zeithorizont von fünf bis acht Jahren gesetzt», sagt der mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag ausgestattete Bayer, der sich in der Region Baden bereits richtig heimisch fühlt.

Torverhältnis spricht klare Sprache

Und auch seine Ideen scheinen bei den erfolgsverwöhnten Wettingern angekommen zu sein. Gerade erst feierten die Männer zum Rückrundenstart einen 7:0-Erfolg gegen GC, die Frauen gewannen ihre ersten beiden Partien sogar mit 19:0 (gegen Red Sox Zürich) und 14:0 (gegen Lausanne). Mit 40:2 bei den Männern und 70:2 bei den Frauen spricht das Torverhältnis eine brutal klare Sprache.

Marcus Ventar könnte sich zufrieden zurücklehnen. Er tut das Gegenteil. «Ich möchte es stets so souverän wie möglich haben», sagt er. Um das Beste aus seinen Spielerinnen und Spielern herauszukitzeln, setzt er nicht nur technisch und taktisch neu Akzente, sondern fokussiert auch bei der Zielsetzung auf neue Herausforderungen. «Wir wollen unser Visier öffnen und internationale Erfolge feiern, in erster Linie beim Europacup über Pfingsten. Alles, was jetzt passiert, dient letztlich der Vorbereitung und der Simulation dieser Spiele», sagt Ventar. Weil er sich aber nicht aufteilen kann, wird der detailvernarrte Coach mit den Männern nach Moskau reisen. Die Frauen erhalten für ihren Auftritt in Wien den Support eines deutschen Landsmanns, der sich wie übrigens auch Marcus Ventar beim Schweizer Verband um Nachwuchs-Nationalteams kümmert.

Die Gründe für die Dominanz

Die Arbeit bei Rotweiss Wettingen gefällt dem Augsburger ausgezeichnet. Der Verein sei sehr familiär und die Infrastruktur hervorragend. Und er kann gut nachvollziehen, wieso die Wettinger die Szene schon seit Jahren dominieren. «Die Spieler sind sehr wissbegierig. Man spürt ihnen an, dass sie sich entwickeln wollen.» Es werde viel und intensiv über Taktik gesprochen. Auch emotional seien die Spieler sehr gut zu packen. Wo Marcus Ventar Steigerungspotenzial sieht, ist bei der mentalen Stärke. Der Trainer ist überzeugt, letztlich hier ebenfalls eine erfolgreiche rote Linie zu finden und mit seinen beiden Teams eher früher als später auch Europa zu erobern.