Regionalfussball Wie die Senioren des FC Frick 800 Fans an den Cupfinal bringen wollen Am Mittwoch stehen die ersten Cupfinals im Aargau an. In Baden treffen die Senioren des FC Frick und Birr-Windisch aufeinander. Dafür haben sich die Fricktaler mächtig ins Zeug gelegt.

Die Senioren des FC Frick freuen sich auf eine gute Atmosphäre im Stadion Esp. zvg / FC Frick

FC Frick gegen Birr-Windisch. So lautet die erste Paarung, die an den Aargauer Cupfinaltagen ab heute Mittwochabend über die Bühne gehen wird. Ab 19.00 Uhr treten die beiden Teams aus der Kategorie Senioren 40+ gegeneinander an. Dafür haben die Fricker eine Initiative lanciert, die möglichst viele Leute ins Stadion locken soll – sie nennt sich «Initiative 800».

Warum? Ziemlich genau 800 Plätze fasst die Haupttribüne im Badener Esp. Diese will man so gut es geht füllen, sagt Frick-Trainer Tom Ackermann. Dafür aktivieren er und seine Spieler ihr grosses Netzwerk. Etwa Sämi Drakopulos, aktueller Trainer des Zweitligisten Lenzburg. Er hat unter anderem bei GC mit dem heutigen Nationaltrainer Murat Yakin zusammengespielt oder unter Gilbert Gress bei Xamax. Thomas Franz ist schon für den FC St.Gallen aufgelaufen und Christoph Deiss war im Kader des FC Basel

Darf man also auch ganz grosse Namen im Stadion Esp erwarten? Vielleicht. Trainer Ackermann hält sich am Dienstagabend noch bedeckt.

Frick hat sogar den Gegner beobachtet

Doch auch wenn die grosse Prominenz des hiesigen Fussballs vielleicht nicht zugegen ist, das Spiel wird allemal speziell, gesteht Tom Ackermann: «Wir werden eine fantastische, wenn auch ungewöhnliche Atmosphäre antreffen, da bin ich mir sicher. Viele Mannschaften des FC Frick, Junioren und Aktive, haben sich geschlossen dazu entschieden, uns an diesem Abend zu unterstützen. Zudem in diesem tollen Stadion zu spielen – das ist nicht alltäglich.»

Thomas Ackermann hat vor vier Jahren mit seinem Team schon den Cup gewonnen. zvg / privat

Frick (Meisterklasse) trifft eben auf Birr-Windisch (Promotion), ist also klarer Favorit. Oder etwa doch nicht? Ackermann winkt entschieden ab: «Wir haben Birr-Windisch beobachtet, weil wir dieses Spiel schon ernst nehmen und haben grossen Respekt vor dem Team.» Selbst hat der FC Frick vor vier Jahren als Unterklassiger auf der heimischen Anlage – mit Trainer Ackermann – den Cup gegen das favorisierte Fislisbach gewonnen. Es ist also alles angerichtet für eine spannende Partie – und die Fans, sie dürften in Scharen kommen.