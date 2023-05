Regionalfussball Titelverteidiger, Kategorien und eine besondere Gewinnverteilung: Das müssen Sie zu den Aargauer Cupfinaltagen wissen Am Mittwoch und am Donnerstag gehen im Aarauer Schachen die Cupfinals in elf Kategorien über die Bühne. Wer spielt gegen wen? Und wer hat historisch gesehen die beste Bilanz? Wir zeigen es Ihnen. Eine Übersicht.

Der FC Sarmenstorf ist der amtierende Titelverteidiger bei den Aktiven. Alexander Wagner

Der Aargauer Cup wird seit der Saison 1989/1990 ausgetragen. Der grosse Finaltag findet seither – traditionell immer an Auffahrt – an einem Ort statt, wo dann in mehreren Kategorien die Cupsieger erkoren werden.

In diesem Jahr gehen die Cupfinals während zwei Tagen im Aarauer Schachen über die Bühne. Am Mittwoch machen die Senioren den Start, am Donnerstag finden dann acht weitere Endspiele bei den Juniorinnen, den Junioren, dem Damen und den Herren statt. Davor beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um den diesjährigen Finaltag und die Geschichte des Aargauer Cups.

Gespielt werden insgesamt elf Finals. Das sind die Aktiven, also Herren und Damen. Dazu kommen bei den Junioren die Stufen A, B, C und D. Bei den Juniorinnen wird es in den Kategorien FF-19 und FF-15 je eine Cupsieger-Equipe geben. Und zu guter Letzt sind auch die Senioren mit von der Partie und zwar in den Kategorien 30+, 40+ und 50+.

Mit dem FC Aarau organisiert erstmals in der Geschichte des Aargauer Fussballs ein Profiverein den kantonalen Cupfinal für den Breitensport. Als Austragungsort wurde der Aarauer Schachen gewählt. Es gibt dabei insgesamt drei Felder. Der Hauptplatz wurde mit einer Tribüne (Kapazität für ca. 600 Zuschauer) auf Naturrasen erstellt. Nebenbei wird auf einen Nebenfeld sowie auf dem Kunstrasen gespielt.

FF-15: FC Erlinsbach – SV Würenlos

FF-19: FC Rupperswil – FC Mutschellen

Junioren D: FC Wohlen – Zurzach/Koblenz

Junioren C: FC Baden 1897 - FC Oftringen

Junioren B: FC Muri - FC Mellingen

Junioren A: FC Wettingen - FC Wohlen

Senioren 30+: Eagles Aarau - FC Muri

Senioren 40+: SV Würenlos - FC Küttigen

Senioren 50+: HNK Adria Aarau - FC Baden 1897

Aktive Frauen: FC Wohlen (3.) - Baden-Wettingen (2.)

Aktive Herren: FC Schönenwerd-Niedergösgen (2.) - FC Küttigen (3.)

Spezial-Spiel: Reha Bellikon - PluSport Team

«SchöNie» will den zweiten Titel holen. Alexander Wagner Der FC Küttigen steht erstmals im Final. Alexander Wagner Der FC Sarmenstorf und der FC Mellingen bestreiten das Endspiel bei den Herren.

FF-15: FC Rupperswil

FF-19: FC Erlinsbach/Zelgli

Junioren D: FC Mellingen

Junioren C: FC Wettingen

Junioren B: FC Spreitenbach

Junioren A: FC Wohlen

Senioren 30+: FC Rothrist

Senioren 40+: FC Frick

Senioren 50+: FC Baden

Aktive Frauen: FC Baden-Wettingen

Aktive Herren: FC Sarmenstorf

Der FC Sarmenstorf setzte sich im letztjährigen Final gegen Mellingen souverän mit 3:0 durch und feierte danach eine Riesenparty im Esp. Alexander Wagner

Der Höhepunkt bei den Aargauer Cupfinaltagen wird am Donnerstag um 17:30 Uhr erwartet. Dann treffen im Endspiel der Aktiven Herren der FC Küttigen und der FC Schönenwerd-Niedergösgen aufeinander. Beide Vereine haben dazu bereits einen Fanmarsch von ihrer Gemeinde in der Aarauer Schachen angekündigt. Aufgrund der geografischen Nähe darf mit zahlreichen Zuschauern und damit auch einer stimmungsvolle Partie gerechnet werden.

Der Eintritt ist gratis. Der Aargauer Fussballverband führt damit eine Tradition fort und verlangt für den Cupfinaltag keinen Eintritt.

Bereits im letzten Jahr zogen die Finalspiele über zwei Tage verteilt auf der Anlage des FC Baden mehrere tausend Zuschauer (ca. 4500) an. Nun will der FC Aarau nochmals einen draufsetzen. Ambitioniert schreibt er dazu auf der zugehörigen Website, dass zwischen 8000-12’000 Zuschauer erwartet werden.

Juniorinnen FF-15: FC Rupperswil. Allerdings wird diese Kategorie auch erst seit zwei Jahren ausgetragen. Beide Finalspiele gewannen die Rupperswilerinnen.

Juniorinnen FF-19: Seit 2003 wurden total 19 Titel vergeben. Rekordsieger ist Zelgli Aarau (neu Erlinsbach/Zelgli) mit 6 Triumphen.

Junioren D: Mit acht Titeln überragt hier der FC Aarau alle anderen Vereine. Von 2002 bis 2006 gelangen gar fünf Cupsiege hintereinander.

Junioren C: Der FC Brugg hat hier sechs Titel gewonnen. Zofingen hat ebenfalls sechs Titel gewonnen. Drei als SC Zofingen und nochmals drei als Regio Zofingen.

Junioren B: Auch hier bedeuten sechs Titel die Bestmarke. Gehalten wird sie vom FC Wohlen.

Junioren A: Und auch hier führt Wohlen die ewige Tabelle an, sieben Cupsiege konnten die Freiämter insgesamt bejubeln. Den letzten Triumph gabs im vergangenen Jahr.

Senioren 30+: Rekordsieger ist hier der FC Fislisbach mit sechs Cupsiegen. Frick konnte den Cup viermal gewinnen.

Senioren 40+: Hier führt ebenfalls der FC Fislisbach mit gesamthaft acht Titeln seit 1990 die Bestenliste klar an.

Senioren 50+: Hier wird der Sieger erst seit 2014 erkoren. Den Rekord hält – wen wunderts – ebenfalls der FC Fislisbach. Bisher hat er zwei Titel gewinnen können. Der FC Baden könnte in diesem Jahr jedoch mit dem Lokalrivalen gleichziehen.

Frauen: Die FC Aarau Frauen und die FC Baden Frauen (neu Baden/Wettingen) haben jeweils drei Titel auf dem Konto. Das könnte am Donnerstag ändern, denn Baden-Wettingen greift nach Titel Nummer 4.

Herren: Zum dritten Mal führt der FC Wohlen eine Kategorie an, hier mit vier Siegen im Cup.

Um die Cupfinaltage einzigartig und lukrativ zu gestalten, haben sich die Organisatoren des FC Aarau ein spezielles Anlass-Konzept ausgearbeitet. Der FCA möchte sämtlichen Gewinn, der an diesen beiden Tagen durch Sponsoring und Cupfinal-Einnahmen generiert wird, an die Vereine verteilen.

Doch dem nicht genug: Durch das Projekt «Unterstütze deinen Verein» ruft der FC Aarau sämtliche Fans des Aargauer Fussballs dazu auf, für den Verein nach Wahl eine Spende einzubezahlen. Umso mehr Spenden ein Klub sammeln konnte, desto höher ist sein Anteil am Kuchen der gesamten Gewinnausschöpfung. Diese setzt sich schlussendlich aus dem Pool aller Spenden, dem Sponsoring und den Cupfinaltag-Einnahmen zusammen. Aargauer Vereine, die keinen Spenden verbuchen konnten, werden hingegen nicht berücksichtigt.

Und die Wettervorhersagen stimmen ihn zusätzlich optimistisch, dass es einen gelungen Anlass gibt. Am Mittwoch soll es in Aarau bei Höchsttemperaturen von 14 Grad bewölkt bleiben. Für den Donnerstag sieht die Vorhersage etwas freundlicher aus, es werden 15 Grad Celsius bei vermehrtem Sonnenschein erwartet.

