Regionalfussball Suhr sichert sich spektakulär die Poleposition, Absteiger Frick schockt «SchöNie»: Die Highlights des Spieltags In der 25. Runde der 2. Liga AFV gewinnt der FC Suhr mit 5:3 gegen den FC Oftringen und hat damit eine Runde vor dem Saisonende die besten Karten auf den Titel. Verfolger FC Schönenwerd-Niedergösgen kassiert hingegen eine bittere 1:3-Niederlage gegen den FC Frick.

Michi Koch steht mit dem FC Suhr kurz vor dem Titelgewinn. Claudio Thoma

Dem FC Suhr ist ein grosser Schritt in Richtung Titelgewinn gelungen. Am letzten Freitag ringten die Suhrer auf der heimischen Hofstattmatten den FC Oftringen mit 5:3 nieder.

Das Spiel verlief dabei spektakulär. Nach 17 Minuten lag das Team von Manuel Calvo bereits mit 0:3 gegen das Tabellenschlusslicht im Rückstand. Doch dann drehten die Suhrer richtig auf. Erst verkürzte Michael Koch noch vor der Pause auf 1:3, im zweiten Durchgang waren es dann Thomas Wernli, Goran Antic, Timo Klaus und ein Eigentor, die doch noch für einen Heimerfolg sorgten.

Mit dem Sieg hat der FC Suhr nun alles in der eigenen Hand. Vor dem letzten Spieltag steht er an der Tabellenspitze mit einen Punkt Vorsprung auf die Konkurrenz. Gewinnen die Suhrer das letzte Auswärtsspiel gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen, dann sind sie Aargauer Meister.

Überraschende Niederlage für «SchöNie»

Der Verfolger FC Schönenwerd-Niedergösgen musste am Samstag eine überraschende Niederlage hinnehmen. Auswärts beim FC Frick verlor der Cupsieger mit 1:3. Lange war die Partie dabei ausgeglichen, ehe Gian Luca Venzin in der 60. Minute den Fricker Sieg einleitete. In der Nachspielzeit war es dann Raphael Leuthard, der mit seinem zweiten Treffer diese Partie definitiv zu Gunsten des Gastgebers entschied.

Für das Team von Claudio Della Vecchia ist diese Niederlage ein herber Rückschlag. «SchöNie» hätte mit einem Sieg die Tabellenspitze übernehmen können. Nun muss im letzten Heimspiel gegen den FC Suhr zwingend ein Sieg her, um den Traum vom Double doch noch zu verwirklichen. Allerdings dürften dann weder der FC Lenzburg, noch der FC Wettingen ihre Partien gewinnen.

Wettingen und Lenzburg bleiben dem FC Suhr auf den Fersen

Mitten im Titelrennen befinden sich auch noch der FC Lenzburg und der FC Wettingen. Beide konnten am Wochenende ihre Partien gewinnen. Während sich der FC Lenzburg zuhause gegen den FC Sarmenstorf knapp mit 2:1 durchsetzten konnten, feierten die Wettinger beim FC Rothrist gleich ein 6:1-Schützenfest. Labinot Osmani verbuchte dabei einen Hattrick.

Lenzburg und Wettingen stehen nun beide mit 50 Zählern und 71 Strafpunkten in der Tabelle dicht hinter dem FC Suhr. Am letzten Spieltag erhalten beide Titel-Anwärter lösbare Aufgaben. Während die Lenzburger beim FC Fislisbach gastieren, empfängt der FC Wettingen zuhause den FC Frick.

Brugg, Menzo Reinach und Baden zittern um den Ligaerhalt

Auch im Abstiegskampf ist ordentlich Spannung drin. Dafür ist vorallem Menzo Reinach verantwortlich. Das formstarke Team von Albert Gashi verbuchte am Freitag gegen den FC Baden 2 (5:3) den fünften Sieg in Serie. Somit haben die Reinacher nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Badener und können weiterhin auf Platz 10 hoffen. Dieser Rang wäre gleichbedeutend mit dem sicheren Ligaerhalt.

Auch noch im Rennen ist der FC Brugg, der am Samstag dank einem Tor von Mike Hüsler überraschend zuhause gegen den FC Klingnau gewann. Die Brugger (Platz 12) haben zwar weiterhin drei Punkte Rückstand auf Menzo Reinach, jedoch die bessere Strafpunkte-Bilanz. Mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen den FC Oftringen und etwas Schützenhilfe der Wohler U23 (Gegner von Menzo Reinach) könnten sich die Brugger noch den 11. Platz schnappen. Dieser würde für den Ligaerhalt reichen, sofern der Aargauer Meister die Playoffs für die 2. Liga inter meistert.

