Regionalfussball Sarmenstorf patzt, Suhr und Brugg setzen ein Ausrufezeichen: Das war der 16. Spieltag der 2. Liga AFV Der FC Sarmenstorf zeigt Nerven und verliert beim FC Kölliken mit 1:2 und muss damit die Tabellenführung dem FC Windisch überlassen. Der FC Suhr und der FC Brugg verbuchen dagegen deutliche Siege und bleiben dem Spitzenduo damit im Nacken.

17-Tore-Mann Fabio Huber konnte beim Auftakt keinen Erfolg verbuchen. Alexander Wagner

Der Rückrundenstart in der 2. Liga AFV lieferte einige Überraschungen: Während der FC Windisch am Freitag mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen die Spitze übernommen hat, konnte der FC Sarmenstorf am Tag darauf in Kölliken nicht nachziehen.

Das Team von Michael Winsauer ging gegen den FC Kölliken zwar früh durch Altmeister Alain Schultz in Führung, kassierte kurz darauf jedoch einen Doppelschlag durch Rafed Bayazi (14. Minute) und Endrit Elezaj (20. Minute). Auf den Rückstand konnten die Sarmenstorfer nicht mehr reagieren. Am Ende resultierte ein 1:2-Dämpfer. Es ist erst die zweite Saisonniederlage für die Überflieger aus dem Freiamt.

FC Brugg und FC Suhr gelingen deutliche Siege

Der FC Brugg gewinnt zum Auftakt und erobert damit den 3. Platz. Alexander Wagner

Eine klare Ansage machte der FC Brugg beim Aufsteigerduell gegen Menzo Reinach. Dem Team von Flakon Halimi gelang ein deutlicher 3:0-Heimerfolg. Vlerson Veseli avancierte dabei mit seinem Doppelpack innert zehn Minuten zum Matchwinnner. Elias Grillo machte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Dank dem Erfolg macht das junge Team in der Tabelle zwei Plätze gut (3. Rang) und beweist damit, dass auch nach dem Trainerwechsel mit den Bruggern in der oberen Tabellenregion zu rechnen sein wird.

Der FC Suhr gewinnt das Topspiel gegen Wohler Nachwuchs. Alexander Wagner

Gleich sieben Tore gab es beim Topduell zwischen der U23 des FC Wohlen und dem FC Suhr zu bestaunen. Dabei entschied Michael Koch die Partie praktisch im Alleingang, vier Treffer gelangen dem überragenden Suhrer Offensivspieler.

Mit dem Sieg schliesst das Team von Manuel Calvo zur Top 4 auf. Noch beträgt der Rückstand zur Spitze neun Punkte. Es ist jedoch gut möglich, dass das Liga-Schwergewicht im Kampf um die Top-Plätze in der Rückrunde noch ein Wörtchen mitreden wird.

Der FC Rothrist macht nach der Winterpause dort weiter, wo er zuletzt aufgehört hat. Gleich mit 8:0 gewinnt das Team von Nicola Nocita gegen das Tabellenschlusslicht FC Rohr. Es ist der 14. Sieg im 14. Spiel für die Rothrister, die dem Wiederaufstieg im Eiltempo entgegensteuern.

