Regionalfussball Lenzburg mit Monster-Comeback, Wettingen steckt in der Krise: Die Highlights des Spieltags In der 22. Runde der 2. Liga AFV holt der FC Lenzburg gegen den FC Suhr nach einem 0:3-Rückstand noch einen Punkt. Der FC Wettingen kassiert hingegen die vierte Niederlage in Serie und verpasst damit den Sprung auf Platz 1.

Fidan Tafa brachte mit seinem Doppelpack die Lenzburger zurück ins Spiel. Andy Mueller / freshfocus

Das Topspiel in der 2. Liga AFV wurde seinem Namen gerecht: Am Freitag trennten sich der FC Lenzburg und der FC Suhr nach einer spektakulären Partie mit einem 3:3-Unentschieden.

Steve Ejims verbuchte dabei für den Gastgeber innerhalb von 51 Minuten einen Hattrick und stellte die Weichen auf Heimsieg für den FC Suhr. Doch dann drehten die Lenburger ordentlich auf! Erst konnte Matija Randjelovic verkürzen, dann glich Fidan Tafa mit einem Doppelpack innert acht Minuten die Partie aus.

Der FC Suhr (Platz 4) bleibt damit weiterhin mit einem Punkt Rückstand hinter der Spitze. Der FC Lenzburg zieht hingegen punktemässig (43) mit den Spitzenteams FC Wettingen und dem FC Schönenwerd-Niedergösgen gleich und steht dank der Strafpunkte-Bilanz auf dem 2. Platz.

Wettinger Formkurve wirft Fragen auf

Der FC Wettingen steckt plötzlich in einer Krise. Gegen den FC Baden 2 kassierte das Team von Marc Hodel die vierte Niederlage in Serie. Für die Entscheidung sorgte Jan Kalt in der 84. Minute. Obwohl die Wettinger derweil noch immer zum Spitzentrio gehören, wirft die Formkurve Fragen auf. Die letzten vier Partien des FCW gingen allesamt verloren.

Dem zehntplatzierten FC Baden 2 gelingt mit dem Derby-Sieg hingegen ein wichtiger Erfolg. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt damit weiterhin vier Punkte.

Brugg dreht auf

Der FC Brugg hat zum Schlussspurt angesetzt! Gegen den FC Sarmenstorf verbuchte das Team von Flakon Halimi den dritten Sieg im vierten Spiel. Beim 2:0-Auswärtserfolg konnten sich Yanis Ouslama per Penalty und Elias Grillo als Torschützen notieren lassen.

Brugg gelingt ein wichtiger Sieg. Claudio Thoma

Die Brugger überholen damit in der Tabelle den FC Frick und stehen neu auf Platz 11. Abstiegsgefahr ist damit zwar immer noch vorhanden, doch sollte der Aargauer Meister die Playoffs meistern und damit den Aufstieg in die 2. Liga inter schaffen, würde dieser Rang bereits zum Ligaerhalt reichen.

Klingnau holt den nächsten Sieg

Der FC Klingnau verbucht den siebten Sieg im neunten Rückrundenspiel. Auswärts beim FC Fislisbach gab es einen deutlichen 5:2-Erfolg. Anto Gudelj traf dabei doppelt. Nebenbei konnten sich auch Dario Branco Ferreira, Isnis Zekiri und Atanas Angelov für ihre Treffer bejubeln lassen.

Die im neuen Jahr noch ungeschlagenen Klingnauer haben inzwischen 29 Punkte auf dem Konto und stehen auf dem 8. Platz in der Tabelle. Sie dürften sich – vier Runden vor Schluss – mit grosser Wahrscheinlichkeit vom Abstiegskampf verabschiedet haben.

