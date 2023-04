Regionalfussball Klingnau mit Statement-Sieg, Wettingen gewinnt nächstes Topspiel: Die Highlights des Spieltags In der 15. Runde der 2. Liga AFV kam es wetterbedingt zu mehreren Absagen. Nur vier von sieben Partien konnten durchgeführt werden. Die grossen Geschichten schrieben dabei der FC Klingnau und der FC Wettingen.

Der FC Klingnau gewinnt ein spektakuläres Spiel gegen Lenzburg. Alexander Wagner

Mehrere Führungswechsel, neun Tore und acht Gelbe Karten: Die Partie am Freitagabend zwischen dem FC Klingnau und dem FC Lenzburg bot ordentlich Spektakel. Schlussendlich konnte sich die Heimmannschaft auf dem Sportplatz Grie mit 5:4 durchsetzen. In der 90. Minute entschied Dario Branco Ferreira das Spiel zu Gunsten der Klingnauer.

Für den FC Klingnau ist dies nun bereits der zweite Sieg in der Rückrunde. Beeindruckend dabei: In den beiden Partien sind der Mannschaft von Imer Kryeziu neun Treffer gelungen. Vor allem die neuen Spieler Milos Ivanovic, Anto Gudelj konnten sich dabei auszeichnen. Man darf gespannt sein, wo der Klingnauer Lauf in dieser Saison noch hinführen wird.

Dabic sorgt für Wettinger Sieg

Ebenfalls eine überzeugende Vorstellungen bot im neuen Jahr bisher der FC Wettingen. Nach dem Auswärtssieg in Suhr erspielten sich die Wettinger auch am Sonntagnachmittag gegen den viertplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen drei Punkte. Im Stadion Altenburg gewann die Mannschaft von Marc Hodel knapp mit 1:0. Boris Dabic sorgte mit seinem Treffer in der 30. Minute für die Entscheidung.

Der FC Wettingen tütet zuhause den nächsten Sieg ein. Alexander Wagner

Damit klettern die Wettinger vorübergehend (mit einem Spiel mehr als Sarmenstorf und Suhr) auf Platz 2 in der Tabelle und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze.

Empfindliche Niederlage für den FC Brugg

Der FC Brugg kommt weiterhin nicht in Fahrt. Im einzigen Spiel, das am regnerischen Samstag durchgeführt werden konnte, verlor das Team von Flakon Halimi knapp mit 2:3 gegen die FC Wohlen U23.

Die Brugger bleiben damit auf Rang 11 in der Tabelle sitzen. Der Rückstand auf einen Abstiegsplatz beträgt jedoch nur noch einen Punkt.

2. Liga AFV

3. Liga, Gruppe 1