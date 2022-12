Regionalfussball Er schrieb Vereinsgeschichte: Sergio Colacino wird den FC Mutschellen verlassen Sergio Colacino und der FC Mutschellen gehen nach dieser Saison getrennte Wege. In den letzten sieben Jahren feierte der Erfolgstrainer zwei Aufstiege, einen Cupsieg und prägte damit die erfolgreichste Zeit der 50-jährigen Klubhistorie.

Nach der Saison verabschiedet sich Sergio Colacino vom FC Mutschellen. Alexander Wagner

Irgendwann musste das Märchen ja enden: Sergio Colacino verlässt den FC Mutschellen im kommenden Sommer. Nach sieben erfolgreichen Jahren mit zwei Meistertiteln und einem Cupsieg nimmt der 43-jährige Italiener ein Angebot beim Erstligisten FC Wettswil-Bonstetten an.

Colacino darf bereits jetzt stolz sein, auf das, was er geleistet hat. Der Trainer hat den kleinen FC Mutschellen in die 2. Liga inter geführt und behauptet sich in der Debüt-Saison zur Winterpause im Mittelfeld (7. Platz) der Tabelle. Aber damit hat er noch nicht genug: «Mein grösster Wunsch wäre, dass wir zum Abschluss gemeinsam den Klassenerhalt schaffen.»

Sergio Colacino prägte während sieben Jahren das familiäre Umfeld des FC Mutschellen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

«Meine Kinder haben geweint, als ich ihnen vom Wechsel erzählt habe»

Dass nun ein Erstligist bei Colacino angeklopft hat, kommt keineswegs von Ungefähr. Der Trainer hat sich im familiären Umfeld des FC Mutschellen prächtig entwickelt und durchs Band Erfolge gefeiert. Als Assistent des heutigen Muri-Trainers Piu feierte er 2017 den Aufstieg in die 2. Liga.

Dann übernahm Colacino selber das Ruder, erst etablierte er den Klub in der Aargauer 2. Liga, dann folgte der Titel im Aargauer Cup und vor einem Jahr gelang gar noch der Aufstieg in die 2. Liga inter. Colacino prägte die erfolgreichste Ära der 50-jährigen Klubgeschichte.

Im Sommer 2021 gelang Colacino mit dem FC Mutschellen der Aufstieg in die 2. Liga inter. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Entsprechend emotional dürfte der Abschied im Sommer werden: «Meine Kinder haben geweint, als ich ihnen vom Vereinswechsel erzählt habe. Wir erlebten hier gemeinsam so viele tolle Momente. Auch für mich ist das nicht leicht, ich habe hier nicht nur einfach ein Amt geführt, sondern auch einige Freunde gefunden. Viele Spieler arbeiten schon jahrelang mit mir zusammen.»

«Ich verfolge keine persönlichen Ziele»

Trotzdem fühlt sich der Wechsel für Colacino richtig an: «Ich war zuerst überrascht, als die Anfrage kam. In der 1. Liga gibt es viele grosse Trainer, bei Wohlen steht beispielsweise Ryszard Komornicki an der Seitenlinie. Das ist für mich schon auch eine Ehre, dass ich überhaupt eine solche Chance bekomme.»

Colacino erlebte viele Höhepunkte mit dem FC Mutschellen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Was Colacino auch sehr wichtig ist: Bei Wettswil-Bonstetten ist die Klub-Philosophie ähnlich wie beim FC Mutschellen. «Der Verein ist sehr nachhaltig unterwegs. Es gibt einen grossen Kern an Spielern, die schon lange da sind. Die Basis und auch die Trainingsstruktur stimmt, deshalb habe ich zugesagt.»

Stellt sich die Frage, warum Colacino bereits jetzt seinen Wechsel verkündet. «Ich war immer offen und ehrlich zum FC Mutschellen. Auch hier habe ich den Verein ab der ersten Kontaktaufnahme über das Interesse informiert. Ich wollte, dass wir in Ruhe am Ligaerhalt arbeiten können und nebenbei dem Klub möglichst viel Zeit geben, um einen Nachfolger zu finden.»

Colacinos Weg als Trainer ging bisher steil bergauf. Natürlich stellt sich da auch die Frage, ob der ehemalige Meisterspieler des FC St. Gallen nun von einer grossen Trainerkarriere träumt. Doch Colacino winkt ab. «Ich verfolge keine persönlichen Ziele, der Fokus gilt immer dem Team. Das verlange ich auch von den Spielern. Aus dem Erfolg des Teams ergibt sich dann auch der persönliche Fortschritt.»