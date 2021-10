Regionalfussball Brugg schlägt Sarmenstorf, Windisch klettert mit Sieg in Küttigen an die Tabellenspitze: Die Aufreger des Spieltags Im Aargauer Fussball rollt der Ball wieder. Wir werfen einen Blick auf die Plätze und sagen, wer in der ­ersten Runde in der 2. und 3. Liga auf- beziehungsweise abgefallen ist.

Der FC Brugg gewinnt überraschend mit 2:1 gegen den FC Sarmenstorf. Alexander Wagner

Was für eine Reaktion! Nach dem der FC Brugg am letzten Spieltag gegen den FC Niederwil (0:3) enttäuschte, feierte die junge Mannschaft am vergangenen Samstag einen 2:1-Heimsieg gegen den Leader FC Sarmenstorf.

Das Team von Norbert Schneider gerät dabei nach 50 Minuten durch einen Penalty in Rückstand, hatte darauf aber eine passende Antwort bereit. Malsor Osmani (64. Minute) und Vlerson Veseli (80. Minute) drehten die Partie für die Hausherren. Der FC Brugg klettert dank dem Dreipunkte-Erfolg auf Platz 4.

Windisch sagt Danke

Den Brugger Erfolg dürfte den Lokalrivalen FC Windisch besonders gefreut haben: Das Team von Angelo Ponte feierte beim kriselnden FC Küttigen den dritten Sieg in Serie (2:1) und übernimmt damit den Thron in der 2. Liga. Allerdings hat Verfolger FC Sarmenstorf bei nur einem Punkt Rückstand noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Das Duell um den Wintermeister bleibt damit hart umkämpft.

Die Windischer können sich bei ihrem ehemaligen Trainer bedanken: Norbert Schneider bezwingt mit Brugg den FC Sarmenstorf. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Der FC Gränichen und der FC Niederwil kommen weiterhin nicht vom Fleck. Im Kellerduell am Samstag gab es keinen Sieger. Nach 20 Minuten brachte Florian Müller das Tabellenschlusslicht in Führung, doch Jamie Specker erzielte fünf Minuten nach der Pause für Niederwil den Ausgleich. Die Niederwiler bewahren damit den Zweitpunkte-Vorsprung auf den FC Gränichen.

Der FC Gränichen kann die rote Laterne nicht abgeben. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die Resultate

Die Tabelle

13. Spiel, 13. Sieg: Der FC Rothrist feierte am letzten Freitag gleich eine Gala. Vor heimischer Kulisse schenkte der Ligaprimus dem FC Seon ein «Stängeli» ein und gewann am Ende mit 10:2.

Damit baut das Team von Nicola Nocito den Vorsprung an der Spitze auf fünf Punkte aus. Bedanken können sich die Rothrister dabei auch beim FC Rupperswil, der dem Verfolger FC Entfelden am Samstagabend ein 2:2-Unentschieden abknüpfte.

Der FC Frick kann gegen den FC Baden dreimal jubeln, muss sich am Ende aber trotzdem mit einem Unentschieden begnügen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

In der Gruppe 2 gab es im Spitzenduell zwischen dem FC Baden 2 und dem FC Frick keinen Sieger. Der Gastgeber drehte dabei einen frühen 0:2 Rückstand und führte dank einem Doppelpack von Durim Ibrahimi und einem Tor von Lars Weidmann bis zur 86. Minute mit 3:2, ehe Joël Brack für die Badener doch noch einen Punkt rettete.

Aufstiegsanwärter FC Frick kann sich dabei die Tabellenführung nicht zurückerobern und bleibt weiterhin mit einem Punkt Rückstand auf Platz 2.

Der Spieltag