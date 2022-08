Regionalfussball Auf dem Bühlmoos wird wieder gefeiert, Mellingens Freistossspezialist zeigt seine Künste: Das sind die Highlights des Spieltags Die erste Runde im Aargauer Amateurfussball hatte es in sich: Torreiche Partien, wilde Zweikämpfe und spektakuläre Treffer. Besonders beim FC Mellingen, FC Schönenwerd-Niedergösgen und FC Sarmenstorf kamen die Zuschauer auf ihre Kosten.

Fabio Huber und Alain Schultz sind bereits wieder in Torlaune. Claudio Thoma

Freude herrscht auf dem Sportplatz Bühlmoos in Sarmenstorf! Nicht nur, weil im Dorf endlich wieder gekickt wird, sondern weil der Vizemeister und amtierende Cupsieger auch gleich mit einem 5:2-Sieg gegen den Aufsteiger FC Frick in die Saison startet. Das berüchtigte Duo Alain Schultz (2 Treffer) und Fabio Huber (1 Treffer) hat mit drei Toren mal wieder grossen Anteil am Erfolg.

Kaum hat die Saison in der 3. Liga begonnen, schon trifft Freistossspezialist Andreas Etter wieder. Beim 8:3-Heimsieg gegen den FC Neuenhof bucht Etter bereits nach 12 Minuten sein erstes Tor per Standard. Es bleibt Etters einziger Treffer am Samstagabend. Auszeichnen können sich nebenbei auch Berat Haxha und Pascal Gisi mit je einem Hattrick.

Spektakulär geht es auch beim Auftakt auf dem Sportplatz Inseli zu und her: Der FC Schönenwerd-Niedergösgen lässt dem FC Oftringen keine Chance und gewinnt mit 5:0. Sascha Studer sorgt dabei im Alleingang für die Entscheidung, er verbucht für das Heimteam in den letzten 30 Minuten gleich vier Treffer.

Vogelwilde Szenen in Brugg

Torreich ist auch das Kickoff-Spiel der 2. Liga AFV zwischen dem FC Brugg und dem FC Baden 2. Mit dem 3:3-Unentschieden dürfen nach einer vogelwilden zweiten Halbzeit beide Teams zufrieden sein. Einen Matchbericht und den Liveticker zum Nachlesen finden Sie hier.

2. Liga AFV

3. Liga, Gruppe 1

3. Liga, Gruppe 2