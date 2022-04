Aargauer Cup Die Überraschung ist perfekt: Drittligist FC Mellingen steht als erster Finalist fest Der Aussenseiter hat das Ticket fürs Endspiel gebucht: Drittligist FC Mellingen schlägt den FC Wettingen aus der 2. Liga mit 2:0 und steht damit im Final des Aargauer Cups. Stürmer Manuel Gerwer erzielt zwei Tore per Kopfball und sorgt damit für die Entscheidung.

Grosser Jubel beim FC Mellingen nach dem Schlusspfiff. Alexander Wagner

Die rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Sportanlage Kleine Kreuzzelg in Mellingen sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit. Der Zweitligist Wettingen hatte über die gesamte erste Hälfte Probleme ins eigene Spiel und den Weg durch die dicht gestaffelte Defensive der Mellinger zu finden.

Mellingen kontert und trifft

Die von Kurt Etter trainierte Heimequipe hingegen wusste immer wieder durch schnell vorgetragene Konter Nadelstiche zu setzen. Ein Mittel, das die Mannschaft seit Monaten auch in der Meisterschaft erfolgreich praktiziert. Liga-übergreifend sind die Mellinger seit neun Spielen ohne Verlustpunkte.

Mellingen, 05.04.2022. Fussball, Aargauer Cup. Halbfinal FC Mellingen (3. Liga) - FC Wettingen (2. Liga). Mellingen erzielt das 1:0. Copyright by: Alexander Wagner Alexander Wagner / FOTO Wagner

Auch Standardsituationen sind ein beliebtes Mittel der Mellinger. So führte in der 42. Minute ein Eckball zum viel umjubelten Führungstreffer für die Hausherren, die damit das dritte Mal in Folge ein Tor nach einem Eckstoss erzielen konnten (bereits beim letzten Ligaspiel erfolgten deren zwei). Manuel Gerwer zeichnete sich als einziger Torschütze im ersten Durchgang aus.

Die Fans des FC Wettingen feuerten ihre Mannschaft 90 Minuten lang lautstark an. Benjamin Netz

Gerwer trifft doppelt und entscheidet die Partie

Gerwers zweiter Treffer des Tages fiel nur rund zwei Minuten nach Wiederanpfiff. Erneut zeichnete sich die Standardstärke der Mellinger aus. Nach einem Freistoss aus halbrechter Position war Gerwer zur Stelle und köpfte unbedrängt gegen den chancenlosen FCW-Goalie Roman Heiniger ein.

Auch der zweite Treffer gelingt den Mellingern per Standard. Alexander Wagner

In der 58. Minute schwächten sich die Gäste dann gleich selbst. Kevin Bamberger liess sich nach einem Zweikampf in der Luft zu einer Tätlichkeit hinreissen und wurde des Feldes verwiesen. Wettingen musste fortan zu zehnt weiterspielen. Danach war die Gegenwehr der Gäste gebrochen. In Unterzahl konnte der Zweitligist nichts mehr gegen das drohende Cup-Aus ausrichten.

Das sagt der Trainer nach der Partie

Nach dem zehnten Pflichtspielsieg in Folge tat sich auch Mellingens Trainer Kurt Etter schwer damit, die richtigen Worte zu finden: «Wir haben einen unglaublichen Lauf und gewinnen auch Spiele, in denen wir keine gute Leistung zeigen. Aber heute habe ich einen starken Auftritt meiner Mannschaft gesehen. Ich bin sogar überrascht, dass wir so gut mithalten konnten. Wir waren phasenweise die bessere Mannschaft auf dem Feld, auch bereits vor der roten Karte.»

Bemerkenswert auch das Händchen des Trainers, der den sonstigen Auswechselspieler Manuel Gerwer von Beginn weg brachte: «Normalerweise spielt Manuel nicht in der Startaufstellung, aber wir haben derzeit ein paar Verletzungen zu beklagen, deshalb habe ich auf ihn gesetzt. Offensichtlich hat das hervorragend geklappt, zweimal hatte er nach einem stehenden Ball den richtigen Riecher.»

Trainer Kurt Etter feuert seine Mannschaft an. Alexander Wagner

Notieren lässt sich auch eine gewisse Stärke bei Standardsituationen der Mellinger: «Ich wusste im Vorfeld nicht genau, was uns in diesem Spiel erwartet. Leider konnte ich den FC Wettingen wegen der Spielabsagen nicht unter die Lupe nehmen. Deshalb haben wir den Fokus in der Vorbereitung vor allem auf die stehenden Bälle gesetzt, das hat sich nun ausgezeichnet», erklärt Kurt Etter.

Für den FC Mellingen ist dieser Finaleinzug nach zuletzt schwierigen Jahren ein unglaublicher Erfolg. Einzigartig ist er jedoch nicht, bereits 2004 standen die «Löwen» im Endspiel des Aargauer Cups. Damals ging die Partie jedoch mit 2:5 gegen den FC Niedergösgen verloren. Kurt Etter hat entsprechend mit seiner Mannschaft im Mai die Gelegenheit, um Vereinsgeschichte zu schreiben.