Regiofussball

Aufsteiger Frick verblüfft in der 2. Liga – Trainer Petrovic: «Unser Teamgeist ist wirklich gut»

Der FC Frick sorgt als Aufsteiger aus der 3. Liga in die 2. Liga AFV zum Saisonstart mit zwei Siegen aus drei Spielen für Furore. Trainer Ivan Petrovic sagt im Interview, warum sein Team so erfolgreich in die Saison startete und weshalb sie dennoch das Ziel Ligaerhalt haben.