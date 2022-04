Red Boots Aarau Eine Halbzeit zum Vergessen, eine Halbzeit für die Moral Die Red Boots Aarau bezahlten vor allem in der ersten Halbzeit des Auswärtsspiels gegen Tabellenführer FC Zürich Lehrgeld. Bereits in der ersten Minute mussten sie ein Gegentor hinnehmen. Zur Halbzeit stand es bereits 4:1 für den Favoriten.

Freute sich über den Auftritt seiner Spielerinnen in der zweiten Halbzeit: Red-Boots-Trainer Selver Hodzic. Urs Lindt / freshfocus

Im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison mussten sich die FCZ-Frauen gegen die Aufsteigerinnen aus Aarau noch mit 2:1 geschlagen geben. Am Samstag bot sich den Zürcherinnen die Gelegenheit, sich für die bisher einzige Niederlage in der laufenden Meisterschaft zu revanchieren. Das taten sie, vor allem in der ersten Hälfte, eindrucksvoll.

Früher Rückstand und starke 45 Minuten des Tabellenführer

Der Match-Plan der Red Boots Aarau wurde schnell auf den Kopf gestellt: Bereits in der ersten Minute traf Meriame Terchoun zum 1:0. Als dieselbe Spielerin vom FC Zürich in der 8. Minute auf 2:0 erhöhte, schien das Spiel bereits entschieden. Danach fingen sich die Aarauerinnen und kamen selbst zu einigen Torchancen. Doch Martina Moser machte in der 42. Minute durch einen verwandelten Elfmeter das 3:0 und sorgte somit für die Vorentscheidung.

Kurz vor der Pause gelang Julia Pfannschmidt der verdiente Auswärtstreffer. Joy Steck wurde sehenswert in die Tiefe angespielt. Diese liess ganz cool zwei FCZ-Abwehrspielerinnen stehen und legte bestens für Pfannschmidt auf. Ein Hoffnungsschimmer? Mitnichten, denn eine Minute später erhöhte Naomi Mégroz zum 4:1 Halbzeitstand für die Zürcher.

Aarauerinnen konnten das Spiel ausgeglichener gestalten

Wer dachte, es geht für die Zürcher so weiter wie in der ersten Hälfte, hat sich getäuscht: Die Aarauerinnen gestalteten das Spiel ausgeglichen, ohne jedoch zu zwingenden Torchancen zu kommen. «Wir haben gegen einen sehr starken FCZ gespielt. Vor allem in der ersten Hälfte haben sie gezeigt, weshalb sie auf ersten Tabellenplatz stehen. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Weiterarbeiten und an die zweite Hälfte anknüpfen», so Trainer Selver Hodzic.

Ja, auf diese Halbzeit können die Red Boots Aarau aufbauen. Nach der jetzigen Nationalmannschafts-Pause treffen sie beim nächsten Meisterschaftsspiel, am Samstag, 16. April um 16 Uhr, im Aarauer Schachen, auf die YB-Frauen. Da will man wieder mal die volle Punktzahl eingefahren.