Red Boots Aarau Der würdige Schlusspunkt: So feierten die Aarauerinnen ihren Aufstieg Vor 100 geladenen Gästen krönten die Fussballerinnen der Red Boots Aarau ihre NLB-Meisterschaftssaison mit einem 1:0-Heimsieg gegen Schlieren. Mit Regierungsrat Alex Hürzeler, Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und AFV-Präsident Luigi Ponte übermittelte auch die Prominenz aus Politik und Sport ihre Gratulationen höchstpersönlich.

Ausgelassene Freude: Spielerinnen und Staff der Red Boots Aarau präsentierten Stolz die Medaillen für den NLB-Titel. Hans Riegler und Stefan Hotz

Die Sonne strahlte vom tiefblauen Himmel, als die Fussballerinnen der Red Boots Aarau am Samstagabend auf dem Kunstrasenplatz im Schachen den Schlusspunkt hinter ihre Aufstiegssaison setzten. Die prächtigen, äusseren Bedingungen passten perfekt zu einer letztlich traumhaften Saison der Aarauerinnen, die die Meisterschaft mit einem 1:0-Sieg gegen Schlieren abschlossen. Im Anschluss an das letzte Meisterschaftsspiel erhielten die Red-Boots-Spielerinnen die Medaillen für ihren NLB-Titel.

Zum Abschluss gabs einen 1:0-Heimsieg gegen Schlieren. Hans Riegler und Stefan Hotz

Schade nur, durften die 100 geladenen Gäste und die anderen Zaungäste den Aufstieg schliesslich nicht im lockeren Rahmen gemeinsam mit den Spielerinnen und dem Staff feiern. Die Corona-Massnahmen sorgten dafür, dass es eine Zeremonie auf Distanz blieb. Aber alle Beteiligten machten das Beste aus der Lage der Dinge. Regierungsrat Alex Hürzeler, Aaraus Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und der Präsident des Aargauischen Fussballverbands, Luigi Ponte, überbrachten ihre Gratulationen zum NLB-Meistertitel und zum Aufstieg in die höchste Spielklasse persönlich. Der Stolz aller Beteiligten darüber, dass der Kanton Aargau und die Stadt Aarau im Frauenfussball auf NLA-Niveau vertreten sein wird, war spürbar.

Prominente Gratulanten: (v.r.) Regierungsrat Alex Hürzeler, Aaraus Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und AFV-Präsident Luigi Ponte. Hans Riegler und Stefan Hotz

Im Hintergrund wirbelten derweilen die beiden Co-Präsidenten der Red Boots Aarau, Willy Wenger und Walter Berli zusammen mit ihren engagierten Helfern. Auf sie alle kommt nun viel Arbeit zu. Die NLA stellt ganz andere und neue Anforderungen an den Klub. Doch diese Perspektive rückte am Samstagabend noch in den Hintergrund. Die Equipe und der Trainerstaff liessen es sich nicht nehmen, den Aufstieg im kleineren Rahmen gebührend zu feiern - Corona hin oder her.