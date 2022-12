Red Boots Aarau Der neue Trainer ist ein alter Bekannter Der Nachfolger von Selver Hodzic als Trainer der FC Aarau Frauen ist bekannt. Mit Charly Grütter kehrt ein alter Bekannter an die Seitenlinie zurück. Und ein Mann, der ein prall gefüllten Know-how-Rucksack im Frauenfussball mitbringt.

Exklusiv für Abonnenten

War schon in der Saison 18/19 Trainer der FCA-Frauen: Charly Grütter. Hans Peter Schläfli

Eben erst ging die Saison für die Red Boots Aarau mit einer 1:2-Niederlage im letzten Klassierungsspiel gegen St. Gallen zu Ende - womit die Aarauerinnen die Meisterschaft auf dem achten Platz abgeschlossen haben. Wenige Tage später wurde bekannt, wer die Nachfolge des abtretenden Trainers Selver Hodzic antreten wird. Die Wahl fiel auf einen Mann, der schon einmal bei den Frauen des FC Aarau an der Seitenlinie stand und der in der Region Aargau/Solothurn bestens bekannt ist: Charles «Charly» Grütter.

Bereits in der Saison 2018/19 stand der 58-Jährige in Diensten der Aarauerinnen und brachte sie nach deren Abstieg aus der NLA in der zweithöchsten Spielklasse wieder in die Spur. Seinen Job beim Verband als Trainer der U16-Nationalequipe und als Scout führte er neben seinem Hauptberuf als Anlageberater bei einer Bank in Aarau weiter. Nun wollte es das Schicksal, dass er wieder bei den FCA-Frauen gelandet ist.

«Das Projekt in Aarau ist sehr spannend»

Anlässlich des Playoff-Spiels zwischen den Red Boots und Servette Genf, wo Grütter als Talentspäher vor Ort war, nahmen die Klubverantwortlichen Kontakt auf und bekundeten ihr Interesse an den Diensten des routinierten Trainers, der zwischenzeitlich auch schon sehr erfolgreich bei den Frauen der Berner Young Boys tätig gewesen war. Grütter, der in Egerkingen im Kanton Solothurn zu Hause ist, sagte nach kurzer Bedenkzeit zu.

«Das Projekt in Aarau ist sehr spannend», sagt er. Aus seiner Arbeit als Nachwuchs-Nationaltrainer hat er schon mit einigen Talenten aus den Reihen der Aarauerinnen zusammengearbeitet. Angesichts der guten Perspektiven in den eigenen Reihen und der initiativen und innovativen Vereinsführung um die beiden Co-Präsidenten Walter Berli und Willy Wenger war für Charly Grütter schnell klar, dass er hier mittel- bis langfristig etwas aufbauen kann.

Die Synergien mit dem grossen Bruder nutzen

Auch der neue Trainer weiss um die infrastrukturellen Probleme, die die Red Boots seit geraumer Zeit plagen. Dank seiner guten Kontakte zum FC Aarau erhofft er sich jedoch auch, dass man mit dem «grossen Bruder» gewisse Synergien nutzen kann.

Gut auch für die Aarauerinnen: Dank seine sehr guten Connections in der Schweizer Frauenfussball-Szene dürfte die Verpflichtung von Charly Grütter auch auf die eine oder andere Spielerin eine gewisse Magnetwirkung haben. Sprich: Nicht ausgeschlossen, dass sich die eine oder andere, wechselwillige Akteurin überlegt, den Schritt nach Aarau zu machen.