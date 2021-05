Red Boots Aarau Der Aufstieg ist perfekt: FC Aarau Frauen kehren in die NLA zurück Die Red Boots Aarau feiern einen 5:0-Heimerfolg gegen die Frauen vom SC Derendingen Solothurn und dürfen sich zwei Runden vor Schluss als NLB-Meister feiern lassen. Damit kehren die FCA Frauen nach drei Jahren Absenz wieder in die höchste Spielklasse zurück.

Die Aarauerinnen bejubeln den Aufstieg nach dem Sieg gegen den SC Derendingen Solothurn. Alexander Wagner

Was für eine imposante Leistung! Die Red Boots Aarau gewinnen ihr Heimspiel im Schachen gegen die Frauen des SC Derendingen Solothurn gleich mit 5:0 und stehen zwei Spieltage vor Saisonende als NLB-Meister fest.

Damit kehren die Aarauer Frauen drei Jahre nach dem Abstieg im Jahr 2018 wieder zurück in die höchste Spielklasse des Schweizer Frauenfussballs.

Guerino Luongo hat die FC Aarau Frauen zum Meistertitel gecoacht. Alexander Wagner

Der Aufstieg Women’s Super League ist dabei mehr als verdient: Seit dem Restart im März dominieren die Aarauer Frauen die Liga nach Belieben. Grossen Anteil an der Leistungsexplosion dürfte dabei auch der Trainer haben. Seit Guerino Luongo das Team vor zwei Monaten übernommen hat, liessen die Aarauerinnen keinen Punktverlust zu und gewannen in der Meisterschaft neun Partien in Serie.