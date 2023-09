Red Boots Aarau Das Ende eines völlig missglückten Experiments: Raimondo Ponte ist nicht mehr Trainer der FCA-Frauen Nach etwas mehr als einem Monat in der laufenden Meisterschaft brauchen die Red Boots Aarau einen neuen Trainer: Raimondo Ponte ist weg. Es ist das Ende eines kolossalen Missverständnis.

Raimondo Pontes Tage als Trainer der FCA-Frauen gehören bereits der Vergangenheit an. Bild: Edgar Hänggi

Es war eine Verpflichtung, die für Aufsehen sorgte. Im Mai entschied sich die Klubführung der Red Boots Aarau, den Vertrag mit dem bisherigen Trainer Charly Grütter nicht zu verlängern. Dafür holte man mit Raimondo Ponte einen grossen, klingenden Namen an die Seitenlinie der FCA-Frauen. Grütter, der Mann mit jahrelanger Erfahrung im Frauenfussball wurde durch einen prominenten Coach ersetzt, für den der Frauenfussball absolutes Neuland ist. Schon damals war klar: Das ist ein hochriskantes Experiment.

3 Spiele, 0 Punkte, 0:13 Tore

Nach einem Monat in der neuen Meisterschaft hat nun Ponte von sich aus die Reissleine gezogen und ist von seinem Amt zurückgetreten. Drei Spiele, 0 Punkte und ein Torverhältnis von 0:13 lautete die vernichtende Bilanz. Auch wenn die Aarauerinnen gegen drei der stärksten Frauen-Equipen der Womens Super League hatten antreten müssen, so war dieser Leistungsausweis niederschmetternd.

Raimondo Ponte bat den Vorstand der FC Aarau Frauen nach der 0:7-Niederlage bei den Berner Young Boys um die sofortige Auflösung seines Vertrages. «Als erfolgreicher Fussballspieler und -Trainer hat Raimondo Ponte bis anhin immer in sehr professionellen Strukturen im Herrenfussball gearbeitet. Obwohl für alle immer klar war, dass sowohl Infrastruktur und Vereinsorganisation bei den FC Aarau Frauen noch tief im Amateurbereich liegen, haben diese äusseren Umstände dazu geführt, dass er nicht mit dieser Situation umgehen will und kann», schreiben die Red Boots in ihrer Medienmitteilung.

Womit klar ist: Die Liaison zwischen Ponte und den Red Boots war nicht nur ein hochriskantes Experiment, sondern vor allem auch ein kolossales Missverständnis - und zwar von beiden Seiten. Es wird nicht einfach, diesen Scherbenhaufen wieder zu kitten. Zumal viel von der Aufbauarbeit, die Charly Grütter und dessen Staff im vergangenen Jahr geleistet hatte, ohne Not zerstört wurde.