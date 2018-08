Die positive Erkenntnis für Trainer Patrick Rahmen nach der 1:2-Heimniederlage gegen ein äusserst bescheidenes Chiasso ist: «Wir haben uns nicht abschlachten lassen.» Mehr nicht. Mehr gibt’s auch nicht zu sagen. Vor nur 2192 Zuschauern (im sportlich bedeutungslosen Frühling 2018 kamen nur einmal weniger) hat der FC Aarau eindrücklich demonstriert, was er ist: die aktuell schlechteste Profimannschaft der Schweiz. Mit null Punkten nach fünf Spielen Abstiegskandidat Nummer 1 in der Challenge League.

Jeder bekommt, was er verdient. Die Entwicklung des FC Aarau ist die Folge der jahrelangen Pflästerlipolitik im Brügglifeld. Seit dem erstmaligen Abstieg aus der Super League 2010 ist der Klub stehen geblieben. Während sich in den vergangenen Jahren die Konkurrenz stetig professionalisiert, der Moderne und den wachsenden Anforderungen angepasst hat, ist im Brügglifeld alles noch so wie vor zehn Jahren. Zwischenzeitlich gelang dank dem einzigen Glücksgriff in der Trainerwahl (René Weiler) die Rückkehr in die höchste Spielklasse, doch statt die Euphorie zu nutzen und erwachsen zu werden, ruhte sich die Führung auf dem kurzfristigen Erfolg aus. Entlarvend sind die Aussagen aus der Teppichetage, wenn man nach Auswegen aus der Abwärtsspirale fragt: «Früher hat es ja funktioniert.»

Das neuste Kader wurde mit einem Rekordbudget in der Challenge-League- Geschichte des Vereins gebaut. Patrick Rahmen ist der sechste Cheftrainer seit dem Abstieg 2015, zehn Spieler wurden verpflichtet. Gegen aussen sah das gut aus. Doch kaum begann der Ernst des Lebens, kaum wurden aus Freundschaftskicks Pflichtspiele, entpuppte sich jedes Gramm Leistungsdruck als zentnerschwere Last. Die Mannschaft, ein Produkt monatelanger Planung von Sportchef und Trainer, agiert wie ein führungsloser Hühnerhaufen, der sich die faulen Eier selber ins Nest legt. Zudem erweist sie sich als charakterlich schwach: Der verletzte Patrick Rossini sorgt für Tumulte in der Badi. Mickael Almeida erscheint vor dem kapitalen Chiasso-Spiel zu spät zum Mittagessen. Varol Tasar ist mit dem Kopf beim interessierten FC Lugano, statt alles für den FC Aarau zu geben, solange dieser ihm den Lohn zahlt.

Krisenmanagement, das die Bezeichnung verdient

Jeder Autoliebhaber weiss: Wer seinen Oldtimer Jahr für Jahr immer nur lackiert, statt den Rost aktiv zu bekämpfen und regelmässig den Motor zu warten – irgendwann tut der Wagen keinen Wank mehr. Auch wenn er gerade in der Waschanlage war und äusserlich glänzt wie seit Jahren nicht mehr. Ein aktuelles Beispiel, der die tiefliegenden Mängel schonungslos aufdeckt: Statt nach der erneuten Fanrandale vor einer Woche die Vorfälle zu verurteilen, verzichtete der Verwaltungsrat auf eine Stellungnahme. Begründung: «Wenn wir gegen Chiasso gewinnen, ist alles wieder gut und vergessen.» Wer so denkt, verkennt den Ernst der Lage. Statt der Realität ins Auge zu sehen und die wirklichen Probleme anzupacken, fabuliert die Führungscrew inklusive Sportchef und Trainer munter vom Langzeitziel «Super-League-Rückkehr».