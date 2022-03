Rangliste Der erste Engadin Skimarathon seit drei Jahren: So haben sich die Langlauf-Begeisterten aus dem Aargau geschlagen Rund 11'000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt haben sich zum 52. Engadin Skimarathon am Sonntag angemeldet. Auch einige Aargauer nahmen ihn «unter die Latten». Wir haben für Sie die Resultate aller Aargauer Läuferinnen und Läufer aufgelistet - samt Suchfunktion.

Am 52. Engadin Skimarathon nahmen Sportler aus aller Welt Teil - auch aus dem Aargau. Andy Mettler

Nach drei Jahren Corona-bedingtem Winterschlaf fiel am vergangenen Sonntag wieder der Startschuss zum 52. Engadin Skimarathon. 9654 Teilnehmer waren am Start - rund 2000 weniger, als angemeldet. Auch 409 Langläuferinnen und Langläufer aus dem Aargau haben ihn absolviert, 60 von ihnen nur über die halbe Distanz. Wie sie sich geschlagen haben, sehen Sie in den Ranglisten im Überblick.

Inhaltsverzeichnis Rangliste

Die Langläuferinnen und Langläufer unterwegs auf der Strecke von Maloja nach S-chanf. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (13. März 2022)

In folgender Suchfunktion können Sie zudem gezielt nach Namen und Wohnorten suchen.

Aus dem Kanton Aargau haben 409 Sportlerinnen und Sportler entweder den Marathon oder den Halbmarathon unter die Füsse genommen. Schnellster Aargauer über 41,195 Kilometer ist Martin Dätwyler aus Gontenschwil mit einer Zeit von 1 Stunde, 49 Minuten und 53 Sekunden, knapp 14 Minuten hinter Sieger Roman Furger aus Uri. Die schnellste Aargauer Frau über die Marathon-Distanz kommt aus Würenlingen und heisst Sandra Frei. Sie liegt rund 35 Minuten hinter Siegerin Nadja Kälin aus St. Moritz. Hier die Resultate im Einzelnen:

Marathon Herren Overall Rang Name Jahrgang Ort Laufzeit 132. Dätwyler Martin 1969 Gontenschwil 1:49.53,3 139. Wanner Florian 1988 Würenlos 1:50.13,5 189. Leder René 1968 Holderbank AG 1:54.11,7 285. Berchtold Adrian 1978 Wettingen 1:57.37,7 287. Müller Tobias 1990 Rheinfelden 1:57.41,3 304. Van Berkel Jan 1986 Döttingen 1:58.14,8 413. Zumsteg Patrick 1995 Lengnau AG 2:02.00,1 428. Suter Adrian 1972 Merenschwand 2:02.24,0 439. Meier Roland 1975 Lengnau AG 2:02.58,5 510. Hack Michael 1982 Gränichen 2:04.31,0 608. Schnitzer Daniel 1964 Wettingen 2:07.13,6 619. Brandett Joergen 1965 Würenlingen 2:07.34,5 696. Lüscher Daniel 1964 Lenzburg 2:09.15,7 699. Leitner Sebastian 1993 Baden 2:09.20,8 724. Herzog Marcel 1974 Gipf-Oberfrick 2:10.06,1 740. Steinacher Patrice 1998 Gansingen 2:10.43,8 761. Suter Roland 1982 Möriken AG 2:11.16,1 812. Meier Fredrik 1975 Ehrendingen 2:12.25,6 866. Wanner Michael 1982 Würenlos 2:14.00,4 937. Renggli Marcel 1980 Auw 2:15.45,3 943. Malva Oscar 1983 Wettingen 2:15.58,5 966. Kreyenbühl Burkard 1966 Muri AG 2:16.17,1 973. Berger Lukas 1994 Mumpf 2:16.22,5 996. Röthlisberger Marc 1982 Zofingen 2:16.53,9 1004. Ruf Stefan 1964 Oftringen 2:17.04,5 1013. Meierhans Thomas 1974 Baden 2:17.17,2 1017. Adarraga Robert 2000 Kirchdorf AG 2:17.22,5 1040. Schürch Daniel 1974 Wettingen 2:17.59,4 1056. Hitz René 1963 Oberentfelden 2:18.23,0 1062. Kienberger Philipp 1981 Erlinsbach 2:18.29,3 1069. Eckert Rolf 1960 Gränichen 2:18.33,6 1072. Abt Thomas 1973 Wölflinswil 2:18.35,8 1105. Schilli Thierry 1993 Aarau 2:19.03,8 1136. Geiser Rafael 1983 Gränichen 2:19.26,7 1149. Fischer Thomas 1961 Aarau 2:19.45,3 1186. Arrigoni Janis 1997 Hausen AG 2:20.32,5 1215. Fahrni Adrian 1981 Suhr 2:20.55,2 1227. Vögeli Niklaus 1952 Würenlingen 2:21.06,3 1238. Grobert Ewald 1962 Baden 2:21.19,7 1258. Köchli Jost 1961 Buchs AG 2:21.35,4 1309. Zaugg Hanspeter 1958 Villmergen 2:22.43,8 1335. Büeler Severin 1994 Baldingen 2:23.09,6 1366. Leemann Matthias 1967 Buttwil 2:23.36,4 1374. Bertschi Urs 1959 Aarau 2:23.52,7 1388. Schaffner Stephan 1972 Ehrendingen 2:24.09,4 1408. Lichtsteiner Hans 1966 Zofingen 2:24.25,4 1473. Gysel Jakob 1960 Oberwil-Lieli 2:25.22,6 1547. Rütimann Thomas 1978 Würenlos 2:26.29,7 1561. Giger Andreas 1988 Küttigen 2:26.38,3 1582. Amsler Urs 1958 Etzgen 2:26.57,2 1615. Steiner Simon 1977 Baden 2:27.39,9 1621. Meyer Raphael 1987 Othmarsingen 2:27.43,3 1678. Häuselmann Martin 1979 Merenschwand 2:28.38,4 1694. Huber Herbert 1953 Stetten AG 2:28.57,4 1704. Koller Pius 1971 Zuzgen 2:29.05,0 1706. Müller Matthias 1977 Zofingen 2:29.10,5 1710. Zosso Pascal 1985 Buchs AG 2:29.12,2 1725. Riser Jürg 1976 Oberrohrdorf 2:29.29,4 1744. Tommer Pius 1950 Baden 2:29.42,9 1773. Brönnimann Willi 1953 Murgenthal 2:30.14,2 1775. Caluori Corsin 1977 Küttigen 2:30.16,1 1780. Kleiner Christoph 1961 Gipf-Oberfrick 2:30.19,6 1790. Kaufmann Markus 1967 Wettingen 2:30.33,4 1802. Süss Remo 1991 Niederrohrdorf 2:30.53,7 1818. Häusermann Daniel 1998 Egliswil 2:31.08,0 1837. Steiner Stephan 1978 Windisch 2:31.21,0 1864. Gfeller Steven 1992 Wettingen 2:31.47,2 1867. Fust Markus 1964 Dintikon 2:31.50,6 1906. Mettauer Beat 1966 Waltenschwil 2:32.30,7 1924. Horst Adrian 1960 Frick 2:32.44,0 1941. Häusermann Raphael 1996 Egliswil 2:33.05,9 1970. Nicoli Andreas 1974 Berikon 2:33.42,0 1979. Käser David 1985 Suhr 2:33.49,5 2025. Hartmann René 1970 Schinznach Dorf 2:34.22,5 2039. Hänny Hans-Rudolf 1961 Bözen 2:34.35,8 2077. Eckert Raphael 1986 Ehrendingen 2:35.12,2 2096. Strebel Dieter 1964 Muhen 2:35.28,6 2139. Kaufmann Jonathan 2002 Wettingen 2:36.07,7 2156. Steiner Silvan 1974 Niederrohrdorf 2:36.23,6 2168. Kleiner Cédric 1996 Frick 2:36.36,2 2178. Wiederkehr Daniel 1989 Baden 2:36.48,9 2192. Strebel Patrik 1986 Kallern 2:37.05,2 2205. Huber Bruno 1961 Schinznach Dorf 2:37.20,0 2240. Immer Adrian 1991 Lenzburg 2:37.54,0 2296. Knörr Kevin 1987 Rothrist 2:39.07,4 2313. Spuhler Daniel 1972 Lengnau AG 2:39.28,8 2322. Horat Lukas 1990 Aarau 2:39.34,1 2361. Fischer Daniel 1976 Aarau 2:40.13,2 2384. Heitmar Sascha 1972 Aarburg 2:40.41,0 2402. Notter Beat 1963 Muri AG 2:41.02,7 2408. Wüst Roland 1956 Mellingen 2:41.07,2 2426. Kubat Felix 1967 Oberentfelden 2:41.23,2 2500. Wick Raphael 1966 Widen 2:42.36,7 2503. Brändli René 1968 Remetschwil 2:42.38,0 2507. Caflisch Curdin 2000 Baden 2:42.40,8 2515. Bulaty Tim 1979 Wettingen 2:42.47,8 2525. Bischof Philippe 1958 Staufen 2:42.57,0 2539. Berner Reno 1976 Suhr 2:43.10,5 2554. Vitols Martins 1983 Oberlunkhofen 2:43.23,9 2590. Steffen Willi 1964 Muri AG 2:44.01,7 2600. Röthlisberger Thomas 1958 Brittnau 2:44.11,7 2649. Zumsteg Michael 1961 Lengnau AG 2:44.57,5 2669. Schumacher Daniel 1997 Oberflachs 2:45.25,8 2676. Baier Rafael 1975 Aarau 2:45.34,9 2676. Adarraga Rodrigo 1961 Kirchdorf AG 2:45.34,9 2714. Messikommer Lukas 1972 Oberwil-Lieli 2:46.19,4 2717. Villiger René 1969 Auw 2:46.21,3 2781. Birrer Rudolf 1961 Boswil 2:47.11,4 2785. Luescher Hans 1948 Rothrist 2:47.15,3 2830. Dogwiler Joerg 1967 Bergdietikon 2:48.13,9 2834. Lehmann Ernesto 1956 Zetzwil 2:48.20,3 2853. Walter Pascal 2001 Küttigen 2:48.46,7 2875. Spuler Simon 1986 Baden 2:49.00,6 2916. Häfliger Christian 1967 Lenzburg 2:49.39,2 2923. Mohn Fabian 1982 Ennetbaden 2:49.50,6 2932. Hutmacher Jean 1960 Schöftland 2:49.58,3 2937. Zoller Markus 1972 Wettingen 2:50.03,4 2950. Jelmoni Kim 1973 Döttingen 2:50.18,4 2970. Widmer Markus 1977 Seengen 2:50.36,1 2981. Rebsamen Philipp 1975 Auw 2:50.43,6 3028. Brawand Kurt 1955 Bergdietikon 2:51.16,3 3055. Wildi-Frey Juerg 1951 Menziken 2:51.39,4 3056. Wyss Daniel 1980 Kirchleerau-Moosleerau 2:51.40,7 3058. Quidort Marcel 1958 Suhr 2:51.43,2 3076. Stierli Wey René 1965 Ennetbaden 2:52.00,0 3184. Vogt Thomas 1961 Schneisingen 2:53.56,9 3224. Fehlmann Bernhard 1990 Würenlos 2:54.56,4 3230. Bertschi Andreas 1998 Schlossrued 2:55.05,0 3254. Graf Martin 1973 Gränichen 2:55.23,4 3269. Springmann Mike 1994 Unterentfelden 2:55.52,4 3279. Bratschi Hans-Peter 1960 Killwangen 2:56.01,6 3292. Keusch Willy 1952 Boswil 2:56.14,8 3293. Peterhans Gilles 1977 Jonen 2:56.15,8 3325. Wiederkehr Kurt 1960 Oberentfelden 2:56.42,7 3339. Weber Tobias 1984 Wohlen AG 2:56.55,7 3352. Stalder Martin 1964 Zofingen 2:57.11,5 3354. Gfeller Beat 1979 Suhr 2:57.13,0 3361. Blunier Joel 1974 Buchs AG 2:57.22,0 3389. Brändli Markus 1978 Wallbach 2:58.01,3 3398. Keller Christian 1968 Jonen 2:58.10,6 3406. Reiner Heiko 1976 Herznach 2:58.19,7 3441. Bommer Albin 1998 Birr-Lupfig 2:59.04,8 3500. Van Rij Jeroen 1975 Wallbach 3:00.10,7 3507. Kissling Rudolf 1965 Sins 3:00.19,3 3540. Althaus Martin 1979 Küttigen 3:00.55,6 3553. Strebel Hermann 1962 Aristau 3:01.14,3 3582. Schläfli Philipp 1991 Zofingen 3:01.52,9 3598. Kohli Christian 1965 Brugg AG 3:02.16,7 3620. Schmid Stefan 1967 Aarau 3:02.46,9 3654. Frey Daniel 1985 Unterentfelden 3:03.26,9 3657. Fischer Martin 1996 Schafisheim 3:03.28,4 3662. Vogler Christoph 1983 Zofingen 3:03.31,0 3717. Werder Hans Peter 1961 Erlinsbach 3:04.35,9 3759. Fehlmann Michael 1990 Würenlos 3:05.25,3 3765. Faesch Yves 1965 Wallbach 3:05.32,6 3772. Hürzeler Viktor 1963 Oeschgen 3:05.41,7 3787. Iten Marcel 1964 Auenstein 3:05.55,0 3789. Vollenweider Claudio 1990 Frick 3:05.55,7 3804. Müller Hanspeter 1976 Zofingen 3:06.03,9 3819. Steiner Franz 1970 Gipf-Oberfrick 3:06.22,8 3868. Zehnder Daniel 1988 Baden 3:07.20,5 3890. Wyss Urs 1982 Kirchleerau-Moosleerau 3:07.51,4 3892. Städler Josef 1949 Bad Zurzach 3:07.53,5 3941. Bühler Alain 1967 Zofingen 3:08.40,3 3972. Drissen Maarten 1986 Baden 3:09.19,2 4021. Hauck Matthias 1999 Rekingen AG 3:10.15,2 4035. Bertschi Martin 1988 Schlossrued 3:10.31,0 4039. Doka Philip 1968 Wettingen 3:10.37,7 4057. Gysi Pascal 1966 Dottikon 3:10.55,8 4087. Harteveld Maarten 1981 Killwangen 3:11.42,9 4095. Mühlebach Florian 1994 Möhlin 3:11.52,0 4099. Sidler John 1967 Bergdietikon 3:11.56,8 4107. Hänsli Peter 1957 Erlinsbach 3:12.07,6 4127. Rosendahl Christoph 1964 Oberlunkhofen 3:12.22,1 4153. Simmen Roland 1973 Frick 3:12.51,2 4164. Hüsser Samuel 1993 Frick 3:13.03,0 4165. Weiss Pascal 1994 Sulz AG 3:13.04,9 4182. Setz Hansjörg 1966 Zofingen 3:13.24,0 4216. Knecht Michael 1986 Ennetbaden 3:14.05,5 4249. Mauch Georges 1975 Suhr 3:14.39,4 4250. von Mandach Johannes 1994 Buchs AG 3:14.44,6 4263. Soder Gregory 1977 Möhlin 3:14.57,7 4267. Fischer Bernhard 1975 Boswil 3:15.00,9 4289. Roth Pascal 1974 Brittnau 3:15.29,3 4295. Villiger Othmar 1969 Auw 3:15.33,0 4309. Kohler Markus 1972 Buchs AG 3:15.51,6 4353. Meier Felix 1960 Wettingen 3:16.48,3 4372. Berchtold René 1966 Suhr 3:17.15,7 4392. Suter Robert 1986 Baden 3:17.43,5 4396. von Hoff Thomas 1970 Niederrohrdorf 3:17.46,7 4413. Brunner Gerhard 1955 Döttingen 3:18.17,9 4421. Vollenweider Marcel 1960 Frick 3:18.23,0 4462. Groth Matthias 1985 Neuenhof 3:19.09,0 4492. Kubat Ruedi 1968 Lenzburg 3:19.40,3 4509. Haller Thomas 1985 Muri AG 3:20.01,7 4521. Schneider Bryan 1979 Baden 3:20.16,3 4527. Vetterli Stephan 1969 Oberlunkhofen 3:20.31,6 4549. Egger Urs 1960 Buchs AG 3:21.06,9 4551. Villars Jacques 1967 Beinwil am See 3:21.08,2 4622. Berner Walter 1949 Birr 3:22.42,7 4633. Schilli Yves 1995 Aarau 3:22.50,4 4643. Wernli Jonas 1978 Baden 3:23.08,2 4670. Lüscher Hans-Peter 1969 Beinwil am See 3:23.47,4 4684. Häusermann Felix 1965 Egliswil 3:24.09,9 4710. Hümbelin Marius 2001 Rupperswil 3:24.37,5 4713. Schneider Samuel 2005 Arni-Islisberg 3:24.48,8 4725. Boller Frank 1957 Ennetbaden 3:25.04,5 4749. Schmid Stefan 1972 Baden 3:25.42,6 4767. Suter Reto 1965 Lengnau AG 3:26.05,4 4771. Baumeler Franz 1959 Oberlunkhofen 3:26.11,7 4897. Amsler Klaus 1954 Kaisten 3:29.31,3 4899. Hallauer Raffi 1988 Aarau 3:29.35,6 4917. Bertschi Pascal 1998 Zofingen 3:30.17,3 4919. Schmidli Markus 1962 Brittnau 3:30.20,2 4948. Bichsel Marco 1981 Zofingen 3:31.24,2 4961. Kunz Hanspeter 1963 Birmenstorf AG 3:31.38,1 4963. Geiger Philipp 1988 Baden 3:31.40,6 4967. Villiger Michael 1980 Kirchleerau-Moosleerau 3:31.45,4 4979. Thali Ramon 1981 Dättwil AG 3:32.12,4 4999. Merkli Gabriel 1990 Baden 3:32.56,6 5019. Brückner Ralf 1975 Mühlau 3:33.37,5 5025. Bertschi Hans Jörg 1957 Seengen 3:33.48,0 5038. Schmid Fritz 1959 Oberrohrdorf 3:34.12,3 5052. Zeindler Roger 1966 Berikon 3:34.40,0 5085. Leimgruber Jonas 1985 Neuenhof 3:35.56,1 5098. Peterhans Remo 1994 Fislisbach 3:36.17,2 5127. Geissler Markus 1994 Aarau 3:36.55,0 5144. Gottet Yves 1974 Bremgarten AG 3:37.30,0 5147. Gugger Yanick 1989 Aarau Rohr 3:37.42,8 5164. Rauch Andreas 1966 Bremgarten AG 3:38.07,7 5188. Businger Fabian 1997 Sulz AG 3:39.12,7 5220. Hug David 1992 Zofingen 3:40.18,1 5228. Frei Thomas 1990 Strengelbach 3:40.35,7 5237. Maag Daniel 1962 Birrwil 3:40.40,3 5260. Zwick Stephan 1967 Jonen 3:41.42,9 5271. Mühlemann Gilbert 1981 Buchs AG 3:42.10,4 5278. Spörri Reto 1977 Wettingen 3:42.26,4 5317. Hasler Martin 1957 Villnachern 3:44.08,6 5319. Koch Andres 1953 Wohlen AG 3:44.12,4 5326. Thwaite Jonathan 1977 Rheinfelden 3:44.29,1 5330. Strässle Roman 1968 Birrhard 3:44.43,0 5334. Schilli Alain 1963 Suhr 3:44.48,2 5336. Keppler Christian 1978 Hirschthal 3:44.51,2 5379. Konrad Roland 1965 Arni AG 3:46.48,6 5465. Weber Christoph 1989 Muri AG 3:49.55,8 5502. Hirt Kevin 1990 Oftringen 3:51.48,3 5508. Kaufmann Bruno 1962 Möhlin 3:52.08,8 5509. Frei Hans-Heiri 1968 Lenzburg 3:52.12,3 5517. Wyss Peter 1971 Baden 3:52.29,6 5543. Meyer Andreas 1995 Wohlen AG 3:53.44,4 5545. Anthamatten Claudio 1988 Wettingen 3:54.00,6 5560. Süss Martin 1961 Baldingen 3:54.28,3 5571. Niklaus Thomas 1961 Dättwil AG 3:54.47,5 5618. Maag Thomas 1973 Wettingen 3:56.50,3 5625. Heusser Ruedi 1949 Frick 3:57.12,5 5646. Eisenring Rony 1966 Bergdietikon 3:58.25,2 5651. Weiss Reto 1971 Sulz AG 3:58.36,2 5652. Sommer Hansueli 1968 Bremgarten AG 3:58.38,6 5657. Spuler Hansjörg 1958 Zurzach 3:58.47,7 5678. Ledermann Beat 1976 Staufen 3:59.54,7 5688. Schär Heinz 1963 Riniken 4:00.21,9 5690. Sutter Peter 1961 Othmarsingen 4:00.51,1 5713. Furrer Urs 1972 Hertenstein AG 4:02.26,7 5756. Schmid Fritz 1941 Riniken 4:05.08,2 5775. Steiner Beat 1949 Niederrohrdorf 4:06.28,6 5799. Baass Walter 1951 Villigen 4:08.20,7 5805. Blum Edgar 1951 Niederrohrdorf 4:08.41,7 5831. Kuster Marcel 1967 Widen 4:11.04,4 5833. Rüede Christian 1969 Sulz AG 4:11.16,8 5849. Trümpy Matthias 1964 Berikon 4:12.52,6 5853. Hartmann Reto 1966 Lenzburg 4:13.06,5 5869. Baumgartner Christoph 1965 Rheinfelden 4:14.24,7 5884. Christen Marcel 1962 Wil AG 4:15.46,1 5911. Jehle Ulrich 1947 Etzgen 4:19.39,0 5941. Meyer Stephan 1963 Wohlen AG 4:22.30,7 5947. Riner Michael 1979 Frick 4:23.18,4 6023. Vogel Reto 1970 Eiken 4:34.13,5 6029. Berta Urs 1959 Muhen 4:35.07,7 6034. Gisler Andreas 1980 Rupperswil 4:36.02,7 6069. Zoller Jonas 1999 Rupperswil 4:41.04,7 6070. Graf Matthias 1999 Aarau 4:41.18,7 6114. Mathys Peter 1944 Sulz AG 4:49.10,6 6132. In der Wildi René 1957 Villmergen 4:53.27,8 6134. Vögeli Markus 1955 Waltenschwil 4:53.44,3 6166. Bürkli Eduard 1967 Würenlos 5:03.09,8 6219. Albrecht Daniel 1975 Buchs AG 5:26.32,7 6245. Hümbelin Thomas 1957 Rupperswil 5:41.49,7

Marathon Damen Overall Rang Name Jahrgang Ort Laufzeit 120. Frei Sandra 1970 Würenlingen 2:21.17,2 123. Suter Isabelle 1977 Wildegg 2:21.33,8 181. Hotz Marita 1997 Schafisheim 2:28.45,2 194. Andres Schürch Marie-Christine 1980 Wettingen 2:30.35,1 212. Gaiser Gesa 1969 Erlinsbach 2:32.09,6 240. Grob Nicole 1975 Merenschwand 2:34.35,1 248. Berchtold Claudia 1982 Wettingen 2:35.15,4 288. Eugster Anina 1995 Brugg AG 2:40.01,7 312. Keller-Birrer Valérie 1971 Jonen 2:42.22,4 378. Wyss Manuela 1987 Kirchleerau 2:47.14,2 399. Lüscher Milva 2004 Lenzburg 2:48.44,9 403. Berner Rebecca 2001 Biberstein 2:48.48,3 436. Brunner-Stäger Ramona 1981 Beinwil (Freiamt) 2:51.06,2 448. Köchli-Buri Renat 1962 Buchs AG 2:52.38,0 499. Wick Barbara 1971 Widen 2:56.33,2 520. Widmer Nadja 1990 Baden 2:58.04,7 605. Wegmann Sarah Maria 1987 Lenzburg 3:04.06,5 622. Wiederkehr Sabrina 1991 Dottikon 3:05.02,9 677. Häuptli Yvonne 1966 Gränichen 3:08.41,6 686. Bischof Monique 1963 Staufen 3:09.14,1 688. Bornhauser Renate 1964 Niederrohrdorf 3:09.20,2 705. Hintermann Monika 1961 Stetten AG 3:10.35,1 734. Semenova Veronika 2003 Hausen AG 3:11.45,7 741. Oeschger Veronika 1993 Aarau Rohr 3:12.04,8 760. Schumacher Sara 1995 Lenzburg 3:13.07,9 773. Kaufmann Martha 1969 Möhlin 3:13.49,7 792. Gottet Muriel 1976 Bremgarten AG 3:15.34,9 801. Eichenberger Fiona 2000 Gränichen 3:16.12,4 814. Schilli Béatrice 1967 Suhr 3:16.59,9 881. Michel Marianne 1968 Auenstein 3:20.32,4 915. Hauri Saskia 1983 Gränichen 3:22.02,7 1016. Minet Karin 1976 Gebenstorf 3:27.58,6 1029. Lanner Christine 1972 Zofingen 3:29.06,4 1082. Keller-Müller Tanja 1977 Oberhof 3:32.38,0 1092. Fischer Svea 1997 Eggenwil 3:33.22,8 1175. Horat Flurina 1990 Aarau 3:38.24,5 1180. Voppmann Odilia 1985 Aarau 3:38.54,0 1221. Keller Birrer Noemi 2005 Jonen 3:41.23,9 1224. Wiederkehr Ruth 1983 Ennetbaden 3:41.35,8 1266. Scheidegger Doris 1972 Birrwil 3:45.15,7 1296. Läger Gerlind 1962 Mühlau 3:47.20,4 1338. Berli Sandrina 1991 Wettingen 3:50.05,8 1370. Füglistaller Alice 1996 Muri AG 3:52.25,7 1478. Knopf Patrizia 1985 Baden 4:02.14,2 1495. Brüllmann Kaufmann Susanne 1968 Wettingen 4:04.28,6 1530. Lenz Patricia 1997 Dättwil AG 4:08.17,8 1531. Lenz Jeannine 2000 Baden 4:08.17,9 1550. Albrecht Kathrin 1981 Buchs AG 4:10.23,1 1579. Müntener Brigitte 1965 Wil AG 4:15.44,5 1631. Meyer Ursula 1963 Wohlen AG 4:22.28,0 1635. Döbeli Rahel 1993 Gipf-Oberfrick 4:22.44,0 1640. Mühlemann Jasmin 1983 Buchs AG 4:23.57,2 1657. Hürlimann Sandra 1982 Zofingen 4:26.55,1 1667. Studinger Lea 1995 Frick 4:29.30,8 1670. Langlotz Baumgartner Jutta 1965 Rheinfelden 4:29.52,6 1673. Bürkli Anuschka 1995 Fislisbach 4:30.30,7 1684. Hostettler Ladina 1992 Widen 4:31.54,7 1691. Thwaite Victoria 1975 Rheinfelden 4:33.28,2 1717. Wildi Andrea 1963 Schafisheim 4:37.30,8 1760. Eglauf Tabea 1998 Schlossrued 4:55.43,6 1779. Peterthalner Selina 1991 Aarburg 5:08.00,0 1798. Hein Ivona 1979 Bözen 5:29.46,9

Halbmarathon Herren Overall Rang Name Jahrgang Ort Laufzeit 67. Dauwalder Peter 1967 Birmenstorf AG 1:20.26,8 86. Dauwalder Dario 2006 Birmenstorf AG 1:22.46,9 89. Boller Adrian 1988 Ennetbaden 1:23.10,4 102. Bulaty Oliver 1976 Baden 1:26.11,8 144. Schüepp Daniel 1964 Künten 1:30.55,3 145. von Ah Thomas 1983 Zofingen 1:30.59,6 152. Lorenzana Elia Mateo 2006 Oberentfelden 1:31.27,6 190. Adler Hans 1951 Oberrüti 1:36.02,4 192. Luescher Dieter 1971 Erlinsbach 1:36.50,6 206. Staubli Christoph 1967 Ittenthal 1:38.20,0 217. Müller Thomas 1977 Aarau 1:39.26,7 225. Meyer Franz 1953 Wettingen 1:40.11,4 246. Kiefer Jochen 1964 Nussbaumen b. Baden 1:41.40,2 249. Gottstein Daniel 1964 Stetten AG 1:41.49,0 318. Wuillemin Alfred 1951 Vogelsang 1:47.51,8 333. Studer Martin 1977 Brittnau 1:50.10,5 361. Trinh Win-Hua 1995 Aarburg 1:53.04,1 382. Hüsser David 1990 Frick 1:55.50,8 396. Binder Julien 1991 Baden 1:57.59,6 400. Koch Thomas 1971 Dottikon 1:58.17,0 410. Wettstein Florian 1992 Aarau 1:59.51,7 416. Fischer Markus 1975 Merenschwand 2:00.38,9 427. Ackermann Hans Rudolf 1944 Brunegg 2:02.15,3 438. Sprang Ralf 1959 Stein AG 2:03.14,2 451. Pfannstiel Markus 1968 Villmergen 2:04.55,6 471. Lüber Christian 1976 Aarau 2:07.27,0 473. Speiser Bernhard 1957 Stein AG 2:07.53,1 476. Keller Yves 1990 Windisch 2:08.14,4 491. Setz Axel 1967 Reinach AG 2:10.04,0 509. Rütimann Ramon 1993 Aarau 2:12.03,5 536. Keller Paul 1958 Mönthal 2:15.48,0 561. Mattmann Philipp 1972 Zofingen 2:19.21,8 566. Steffen Erich 1952 Mönthal 2:20.05,0 588. Bertschi Beat 1957 Schlossrued 2:23.55,8 607. Wettstein Reto 1979 Brugg AG 2:25.39,0 617. Suter Markus 1965 Wettingen 2:26.44,9 628. Sommer Kurt 1945 Mühlethal 2:29.53,4 665. Meyer Bernhard 1939 Würenlos 2:40.04,3 672. Maurer Peter 1971 Aarau 2:41.21,6 679. Brunner Felix 1975 Beinwil (Freiamt) 2:43.25,6 705. Rhyn Paul 1959 Bremgarten AG 2:50.46,7 751. Keller Robert 1958 Killwangen 3:07.28,8 796. Schaffner Dominique 1989 Spreitenbach 4:17.35,0

Halbmarathon Damen Overall Rang Name Jahrgang Ort Laufzeit 69. Kaufmann Laura 1998 Oberwil-Lieli 1:34.23,4 76. Bertschi Eveline 1986 Aarau 1:35.52,1 139. Fischer Claire 1980 Merenschwand 1:43.33,8 150. Werder Sabrina 1985 Gebenstorf 1:44.45,9 162. Lorenzana Stefanie 1974 Oberentfelden 1:45.53,8 197. Regez Elena 1992 Killwangen 1:49.40,3 280. Leuenberger Stefanie 1965 Bad Zurzach 1:59.37,0 284. Wallner Marion 1996 Baden 2:00.09,0 352. Pfaff Silvia 1963 Stein AG 2:09.46,4 353. Stampfli Larissa 1993 Aarau 2:09.46,7 402. Grunder Monica 1982 Aarau 2:14.57,1 437. Mattmann Gwenaelle 1981 Zofingen 2:19.13,6 449. Friedli Lena 1985 Aarau 2:20.16,1 464. Huber Zoller Ursula 1972 Wettingen 2:22.41,8 512. Riser Barbara 1977 Oberrohrdorf 2:29.58,5 625. Muschner Clarissa 1983 Brugg AG 3:02.52,2 658. Rhyn Yvonne 1955 Bremgarten AG 3:45.47,8

