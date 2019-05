Ausser für Zverotic, solche Kampfspiele sind genau sein Ding. Beweis: Am 4. November 2018 erzielte er das so wichtige Tor zum 2:2-Ausgleich, auf das kurz darauf sogar noch das 3:2 durch Mickael Almeida folgte – die späte Wende im Südtessin gilt als Startschuss für den fulminanten Sturmlauf des FC Aarau durch die Liga.

Und nun fällt Zverotic ausgerechnet in Chiasso aus. Für die Tessiner ist es das Spiel der letzten Chance, den Abstieg in den Amateurfussball zu verhindern. Im Stadio Riva IV anzutreten, ist für keinen Spieler angenehm.

«Ich konzentriere mich nur auf das, was wir beeinflussen können. Und das ist unsere Leistung gegen Chiasso», sagt Aarau-Trainer Patrick Rahmen. Was nach einer abgedroschenen Phrase klingt, ist für einmal eine absolut gerechtfertigte Antwort: Denn Rahmen hat eine knifflige Aufgabe zu lösen. Diejenige, wie er die in Chiasso gesperrten Stammkräfte Linus Obexer und Elsad Zverotic ersetzen soll.

«Ich weiss nicht, ob meine Spieler wirklich in die Barrage wollen», klagte Sportchef Pablo Iglesias nach der Nullnummer. Warum also sollte Lausanne auf dem Kunstrasen in Kriens nicht verlieren, zumal die Innerschweizer vor einer Woche dem FC Aarau ein Unentschieden abknöpften und im Brügglifeld einen starken Eindruck machten?

Ein Sieg in Chiasso, zeitgleich eine Niederlage von Lausanne in Kriens – und der FC Aarau hätte eine Runde vor Schluss die Qualifikation für die Barrage geschafft. Eine zu einfache Rechnung?

Und zwar zwischen zwei Varianten (siehe Spielfelder): Hält Rahmen am bewährten 4-2-3-1-System fest, wird FCB-Leihgabe Gezim Pepsi für Zverotic neben Jäckle spielen. Pepsi in der Startelf – es wäre ein Wagnis: Der 20-Jährige spielte zuletzt am 4. Spieltag (!) von Anfang an, dazu kommt die mangelnde Erfahrung, ein Faktor, der in Chiasso eine wichtige Rolle spielen wird. Was für Pepsi spricht: Rahmen müsste nicht am System schrauben und Markus Neumayr könnte wie gewohnt als Zehner auflaufen.

Ein wichtiges Signal

Trotzdem: Es riecht nach Systemwechsel, nach dem klassischem 4-4-2. Mit der Folge, dass Neumayr die Spielmacher-Position verlässt und eine Reihe retour neben Jäckle rückt. Was für diese Variante spricht: So stellte sich die Mannschaft im Abschlusstraining am Mittwoch auf.

Unabhängig vom System muss Rahmen eine weitere schwierige Entscheidung treffen: Hält er im Sturmzentrum an Goran Karanovic fest, obwohl der Freiämter in den vergangenen vier Spielen nicht mehr traf?

Karanovics Nomination wäre ein Signal dafür, dass Rahmen trotz schwierigen Bedingungen spielerisch zum Sieg kommen will. Oder erwartet der Trainer die «Schlacht von Chiasso» und setzt auf den dafür besser geeigneten Stefan Maierhofer? Der «Major» schafft es mit seiner kratzbürstigen Art, jeden Gegenspieler zur Weissglut zu bringen – die temperamentvollen Tessiner sind gegen ihn besonders gefährdet.

Ein auf den ersten Blick schmerzender Ausfall

Als würden ihm die kniffligen Personalfragen nicht schon genug Kopfzerbrechen bereiten, musste Rahmen vor dem Abschlusstraining konstatieren, dass in Chiasso auch Abwehrchef Nicolas Bürgy fehlen wird – muskuläre Probleme.

Ein Ausfall, der nur auf den ersten Blick schmerzt: Für Bürgy wird Giuseppe Leo spielen. Mit der Innenverteidigung Leo/Schindelholz hat der FCA am 27. April sensationell beim Ligadominator Servette gewonnen – kein schlechtes Omen für das Spiel gegen den Tabellenletzten Chiasso.