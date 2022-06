Um 13.45 Uhr gehts los

Rund 150 Fahrer werden sich auf den 176 Kilometer langen, coupierten Rundkurs mit Start und Ziel in Leuggern, im Norden des Kantons Aargau machen. Die äusseren Bedingungen sind ausgezeichnet. Die Sonne scheint, die Temperaturen sehr angenehm. Beste Voraussetzungen also für ein spannenden Rennverlauf. Bei der Fahrerpräsentation reicht einer der Schweizer Topshots, Gino Mäder, die Favoritenrolle an seinen Landsmann weiter: «Das ist ein Rennen, das auf Marc Hirschi zugeschnitten ist.» Hirschi selber zeigt sich angetan vom neuen Parcours, sagt aber auch mit Blick auf sein UAE-Emirates-Team: «Jeder unserer Fahrer hat das Potenzial, heute zu gewinnen.»



Wer die prominentesten Teilnehmer und gleichzeitig Favoriten auf Tagessieg sind, lesen Sie in der Vorschau: