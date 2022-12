Radsporttage Gippingen So gut besetzt wie lange nicht mehr: Dieser Rad-Star gibt sich im Kanton Aargau die Ehre Am Freitag-Nachmittag geht das grösste Radsport-Eintagesrennen der Schweiz über die Bühne: Die 58. Ausgabe des Grossen Preis des Kantons Aargau. In Leuggern werden knapp 160 Fahrer an der Startlinie stehen. Darunter auch einige Radprofis mit sehr klingenden Namen.

Am Freitag-Nachmittag sind ein paar der besten Radprofis der Welt rund um das Aargauer Radsport-Mekka Gippingen unterwegs. Foto-Net / Alexander Wagner / foto-net / Alexander Wagner

176 Kilometer haben die Radprofis rund um Leuggern zu absolvieren und müssen dabei die Hauptschwierigkeit des Parcours, den Rotberg, siebenmal bezwingen. Die Zuschauer dürfen sich dabei nicht nur auf ein spannendes Rennen freuen, sondern heuer auch auf ein ausnehmend gut besetztes Fahrerfeld.

Nicht weniger als zehn Teams aus der höchsten Kategorie, der World Tour, haben sich für das grösste Eintagesrennen der Schweiz angemeldet. Dazu noch drei aus zweithöchsten Klasse (Pro), neun Continental-Teams und, wie es die Tradition mittlerweile schon fast will, eine Schweizer Nationalauswahl. Mit Peter Sagan steht ein Superstar an der Startlinie Und die antretenden Equipen lassen im Kanton Aargau nicht nur ihr zweite Garde an den Start, sondern zum Teil auch die besten Rösser im Stall.

Die Gippingen-Premiere des dreifachen Weltmeisters

Peter Sagan hatte im Tenue seines neuen Teams noch nicht allzu viele Auftritte. Imago/Arne Mill / www.imago-images.de / IMAGO/frontalvision.com

Der prominenteste Fahrer, der um 13.45 Uhr an der Startlinie stehen wird, ist sicherlich der Slowake Peter Sagan. Das Palmarès des 32-Jährigen liest sich beeindruckend: Drei Weltmeistertitel in Serie (2015, 2016, 2017), zwölf Tour-de-France-Etappensiege, 17 (!) Tour-de-Suisse-Etappensiege sind da unter anderem aufgelistet. Dazu gewann Sagan siebenmal das grüne Trikot des punktbesten Fahrers an der Tour de France. Da geht also tatsächlich ein Radsport-Superstar in Leuggern ins Rennen. Zum ersten Mal in seiner Karriere übrigens.

Sagan ist im Hinblick auf die Saison 2022 von seinem langjährigen Team Bora-Hansgrohe zum französischen Total-Energies-Rennstall gewechselt. Die Franzosen gehören zwar nicht zu den World-Tour-Equipen, haben mit der Verpflichtung des dreifachen Weltmeisters aber ihre Ambitionen unterstrichen. Dank Sagan erhalten sie regelmässig Einladungen an die wichtigsten Rennen. Für die Tour de France erhielt man ebenso eine Wild Card wie für die Tour de Suisse.

Lokalmatador Fabio Christen geht zum zweiten Mal bei den Profis an den Start. Alexander Wagner / FOTO Wagner

An der Schweizer Landesrundfahrt, die am Sonntag in Küsnacht am Zürichsee beginnt, wird für Peter Sagan die Saison eigentlich so richtig eingeläutet. Der Auftakt in die neue Kampagne verlief für den Altmeister wegen den Folgen einer Corona-Infektion, die er im Januar erlitt, nicht nach Wunsch. Im April legte er nach unbefriedigenden Resultaten eine Pause ein. «Wir haben festgestellt, dass Peter Ende Dezember, Anfang Januar noch die Folgen einer Corona-Infektion zu spüren bekam. Deswegen gehen wir von einem Post-Corona-Syndrom aus», sagte sein Trainer Jens van Beylen gegenüber «Het Laatste Nieuws» und führte weiter aus: «Peter fühlte sich müde, er hatte Schmerzen in den Beinen, nach dem Training und nach den Rennen. Das hatte er zuvor nie gespürt.»

Das Comeback nach einer Zwangspause

Den Mai verbrachte Peter Sagan zusammen mit seinem Teamkollegen Daniel Oss grösstenteils im US-Bundesstaat Utah in einen Höhentrainingslager. Beim Grossen Preis des Kantons Aargau gibt er nun also sein lang erwartetes und viel beachtetes Comeback. Man darf gespannt sein, in welcher Verfassung sich der Slowake nach seiner ziemlich genau zwei Monate dauernden Rennpause befindet. Will er an der Tour de France wieder um das «Maillot vert» kämpfen, dann wird seine Formkurve jetzt schon ansteigen müssen. An Konkurrenz wird es ihm bei seinem Comeback-Rennen nicht mangeln.

Aus Schweizer Sicht darf man natürlich auf das Abschneiden der beiden Top-Shots Marc Hirschi und Gino Mäder gespannt sein. Insgesamt gehen 27 «Einheimische» an den Start. In Abwesenheit von Silvan Dillier (Schneisingen) stehen mit Fabio Christen (Gippingen), Dominik Weiss (Gipf-Oberfrick), Fabian Weiss (Sulz) und Manuel Zobrist (Rupperswil) vier Aargauer im Starterfeld.

Im vergangenen Jahr siegte der Holländer Ide Schelling. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Der Titelverteidiger und weitere Sieganwärter

Mit Ide Schelling (Holland) ist der Vorjahressieger wieder mit von der Partie, Mit Alexander Kristoff (Norwegen) der Gewinner der Jahre 15, 18 und 19. Auch der Sieger von 2016, Giacomo Nizzolo (Italien), wird am Freitag zum engeren Favoritenkreis gehören. Ebenfalls der australische Klassiker-Spezialist Michael Matthews. Aus dem UAE-Emirates-Team muss man neben Hirschi auch dessen italienische Teamkollegen Diego Ulissi, Matteo Trentin und Alessandro Covi, den Gewinner der letzten Giro-Bergetappe, auf dem Radar haben. Spannung ist auf jeden Fall garantiert.

Das ganze Rennen live auf Tele M1 oder TV24 Wie schon im vergangene Jahr wird der Grosse Preis des Kantons Aargau in voller Länge auf TeleM1 und TV24 übertragen und auch auf unseren Online-Plattformen gestreamt. Der in Endingen wohnende Ex-Radprofi Jean-Claude Leclercq kommentiert wieder zusammen mit den beiden Schweizer Radsportlegenden Beat Breu und Beat Zberg. Die Schlussphase gibt es dieses Jahr zudem auch noch auf Eurosport.