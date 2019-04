Während 105 Partien hat Prachar seit seinem Wechsel vom BSV Bern Muri in den Aargau im Sommer 2015 das Trikot des HSC Suhr Aarau getragen. In der nun beendeten Saison kam er als Ergänzungsspieler nur sporadisch zum Einsatz.

Seine 100. Partie im HSC-Trikot zum Abschluss der Finalrunde gegen den BSV Bern Muri (28:25-Sieg) verfolgte Prachar komplett von der Bank aus. Sein einziger Einsatz auf der Platte war diejenige zu seiner Ehrung für 100 HSC-Spiele.

Plötzlich wieder im Fokus – und gefordert

Ganz anders in den Playoffs: Nachdem sich Abwehrchef Martin Slaninka im Auftaktspiel der Viertelfinalserie beim 27:24-Sieg einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen hatte und für den Rest der Saison Forfait erklären musste, stand Prachar plötzlich im Fokus. Ab Spiel 2 kam er als Ersatzabwehrchef im Wechsel mit Nikola Isailovic zu viel Einsatzzeit.

Weil in der Finalissima am Donnerstag durch seine Sperre auch noch Isailovic fehlte, führte in der Defensive kein Weg mehr an Prachar vorbei. Der 2,04-Meter-Hüne leistete zum Abschluss seiner Karriere noch einmal einen riesigen Effort.

In den Playoffs vom Animator zum Abwehrchef

Damit hatte er zum Ende der Karriere nicht wirklich gerechnet, hatte er doch vor den Playoffs betont, dass er selber seine Rolle als Animator und Unterstützer auf der Bank sieht: «Das ist ganz klar auch meine Rolle – und es macht mir grossen Spass», sagte er damals. Als es ihn aber brauchte und ihn Cheftrainer Misha Kaufmann immer häufiger auf die Platte schickte, war Prachar bereit und leistete seinen Beitrag dazu, dass der HSC überhaupt bis in die Verlängerung der Finalissima auf den Halbfinaleinzug hoffen konnte.