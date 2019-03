Erkenntnis Nummer 2: Zwei Spiele in Folge ohne Gegentreffer

Der FC Aarau hat in 25 Spielen 37 Tore kassiert. Das sind zu viele Gegentreffer für eine Mannschaft, die in die Super League aufsteigen will. Das 3:3 gegen Servette am 1. März im Brügglifeld war ein typisches Beispiel für das ungenügende Defensivverhalten der Aarauer. Und was nun? Verkehrte Welt! Sowohl in Lausanne (0:0) als auch in Winterthur (1:0) kassierte die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen keinen Treffer. Ist das Zufall? „Nein“, sagt FCA-Trainer Patrick Rahmen. «Seit Beginn der Rückrunde haben wir unser Spiel in der eigenen Platzhälfte verbessert. Wir spielen aufsässiger, aggressiver und disziplinierter als in der Vorrunde, sind defensiv also stabiler geworden.»