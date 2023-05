Promotion League «Geniessen einfach den Moment»: So feiert Baden den sportlichen Aufstieg – am Freitag entscheidet die Liga über die Lizenz Der FC Baden hat den sportlichen Aufstieg in die Challenge League am Samstag geschafft. Die grosse Aufstiegsparty blieb zwar noch aus, für die Spieler gab es aber dennoch eine lange Nacht.

Dejan Jakovljevic (links) Yves Weilenmann feiern im Esp den Aufstieg. Bild: Alexander Wagner

Um 22:00 Uhr war es dann endlich Zeit für eine kleine Aufstiegsparty: Die Spieler des FC Baden wurden in der Badener Altstadt lautstark und farbenfroh von ihren Fans empfangen. Sie sangen gemeinsam «FC Baadee, du bisch oisi Liebii. Nume für dich simmer hüt da» und «Ufstiegerjungs, Ufstiegerjungs. Mir sind alles Ufstiegerjungs».

Vermehrt gesellten sich Leute aus dem Nachtleben hinzu. Primär aus Neugier. Ob sie in diesem Moment wussten, dass der FC Baden mit einem sportlichen Doppelaufstieg eine Sensation vollbracht hat, ist zu bezweifeln. Wahrscheinlich braucht es noch einen Moment, bis die Bevölkerung der Stadt begreift, welch grossartige Geschichte der Badener Fussballklub soeben geschrieben hat.

Badener Achterbahn der Gefühle

Einen Moment, um zu realisieren, was der FC Baden geschafft hat, brauchten sogar die Spieler am Samstagabend. Es war aber auch eine Achterbahn der Gefühle. Erst die bittere 0:3-Niederlage im Wankdorf gegen die YB U21, aber dann kam nach dem Abpfiff plötzlich die Meldung, dass der FC Rapperswil-Jona mit zwei Toren in den Schlussminuten das Spiel gegen Brühl noch gedreht hat. Die Niederlage der Stadt-St.Galler bedeutete für die Badener, dass ihnen der direkte Aufstiegsplatz nicht mehr zu nehmen ist. Bittere Enttäuschung auf dem Berner Kunstrasen wandelte sich innert Sekunden zu unbändiger Euphorie.

Weit über 100 angereiste Fans feierten im Gästesektor ausgelassen die Badener Mannschaft. Mehrere Medienvertreter warteten auf Interviews und dazu noch diese (für die Promotion League absurde) Kulisse im Stadion Wankdorf. Der FC Baden erhielt gleich einen Vorgeschmack davon, was ihn im Profifussball erwarten wird.

Reicht es oder nicht? Die Spieler des FC Baden schauen gespannt auf das andere Spiel zwischen Rapperswil und Brühl. Bild: Alexander Wagner

«Luca! Ladner! Captain wie Tsubasa!»

Ganz speziell der Moment auch für Captain Luca Ladner. Der «Mister FC Baden» wurde von den Fans mit einem eigenen Sprechchor gefeiert. Sie skandierten durchs Wankdorf: «Luca! Ladner! Captain wie Tsubasa!». Der Spruch basiert auf der legendären Zeichentrickserie «Captain Tsubasa», die in den 80er Jahren produziert wurde.

Der Badener «Captain Tsubasa» fühlte sich sichtlich geehrt: «Ich weiss zwar nicht woher sie das haben, aber ich seh es als Wertschätzung und geniesse es.» Der 34-jährige Ladner wird im Sommer seine Karriere in der 1. Mannschaft beenden. Über 300 Partien absolvierte er in den letzten 12 Jahren für den FC Baden. Nun darf er sich – aller Voraussicht nach - mit dem Doppelaufstieg verabschieden. «Es ist fast schon kitschig, dass ich so aufhören kann. Jahrelange Arbeit macht sich nun endlich bezahlt. Besser kann man die Geschichte nicht schreiben», betonte die Klubikone auf dem Berner Kunstrasen.

Die grosse Aufstiegsparty steht noch aus

Es dauerte aber auch nach der Abreise eine ganze Weile, bis die Mannschaft so richtig in Stimmung kam. Gewiss genehmigten sich die Spieler auf der Rückfahrt im Car und auch bei der Ankunft im Stadion Esp ein paar Bierchen. Und es wurde gewiss auch laut zum Song «We are the Champions» mitgegrölt.

Doch natürlich merkte man den Spielern auch ein bisschen an, dass noch ein ganz grosses Fragezeichen im Raum steht. Klar, sportlich wurde der Aufstieg geschafft, doch ob der FC Baden auch eine SFL-Lizenz für die Challenge League erhält, das steht noch in den Sternen. Erst am kommenden Freitag erhält der Verein Bescheid.

Dies bestätigte dann im Verlauf des Abends auch Präsident Heinz Gassmann. Er organisierte zur Feier zwar Wurst und Bier für die Spieler im Stadion Esp, doch die grosse Sause fand noch nicht statt: «Es kann schon sein, dass uns die Unsicherheit über den Lizenz-Entscheid derweil noch etwas hemmt. Die grosse Aufstiegsparty haben wir bewusst für unser letztes Saisonspiel am kommenden Samstag gegen den SC Cham angekündigt. Dann wissen wir definitiv auch, ob wir aufsteigen dürfen.»

Badens Praesident Heinz Gassmann (rechts) freut sich mit Vizepräsident Gianmarco Coluccia über den sportlichen Aufstieg. Am Freitag erfolgt der Entscheid der Liga. Bild: Alexander Wagner

Mit etwas Fantasie lässt sich die Badener Situation mit einem Treffer, der noch vom VAR überprüft wird, vergleichen. Man jubelt zwar, aber es fehlt eben noch die letzte Bestätigung.

Doch weil der Fussball eben von den Emotionen lebt und diese nun mal direkt nach einem geschafften Aufstieg einmalig sind, fand Binjamin Hasani mit seinen Freunden Joel Back und Marvin Hübel im Verlauf des Abends folgerichtig: «Egal, was die Zukunft bringt. Heute geniessen wir einfach den Moment.» Darauf begab sich die Badener Mannschaft vereint in Richtung Stadt, um dort mit den Fans eine lange und vermutlich feuchtfröhliche Nacht zu verbringen.