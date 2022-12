Promotion League Alle Highlights im Video: Der FC Baden fertigt Rapperswil nach einer starken Leistung mit 4:1 ab Im dritten Heimspiel kam der Aufsteiger zum zweiten Sieg. Musste der FC Baden beim 3.2 über Chiasso noch bis zum Schlusspfiff zittern, so brachte er die drei Punkte diesmal nach Toren von Joël Brack, Davide Giampà, Dejan Jakovljevic und Chris Teichmann früh ins Trockene.

Jubel bei Dejan Jakovljevic (links) Daniele Romano (Mitte), Goalietrainer Beat Hubeli und der ganzen Mannschaft. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Bis auf zehn Minuten vor der Pause zeigte der FC Baden eine ganz starke Vorstellung und siegte völlig verdient. Schon nach drei Minuten hätten die Gastgeber in Führung gehen müssen, doch wehrte Rapperswils Torhüter Calvin Heim gleich drei Mal gegen Brack, Luca Ladner und Jakovljevic glänzend ab. Eine Viertelstunde später fiel dann doch der längst verdiente Führungstreffer. Brack nahm eine Flanke volley und knallte den Ball ins Netz. Nach einer halben Stunde fasste sich Giampà ein Herz und hämmerte den Ball aus gut 25 Metern unhaltbar in den Winkel.

Es folgte die kurze Schwächephase der Badener. Mit etwas Glück und viel Einsatz retteten sie das 2:0 in die Pause. Ganz offensichtlich tankten sie dort frische Kraft und kamen hoch konzentriert wieder aus der Kabine. Einen tollen Konter mit einer Traumflanke von Teichmann schloss Jakovljevic mit dem Kopf zum 3:0 ab. Wenig später erzielte Teichmann sein erstes Tor in der Promotion League. Er verwandelte einen Handpenalty sicher. Ein Rapperswiler hatte den Schuss von Brack mit den Händen geblockt.

Badens Goalie Marvin Hübel zeigt gegen Rappi eine überragende Partie. Alexander Wagner

Eine Viertelstunde vor dem Ende jagte der eingewechselte Fabio Capone den Ball aus 20 Metern an die Querlatte. Im Gegenzug erzielte Christian Konan den verdienten Ehrentreffer für die Gäste. Doch der FC Baden liess dann nichts mehr anbrennen.

Edelreservist rechtfertigt das Vertrauen

Die Badener zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung, richtig guten Fussball. Kein Spieler fiel dabei ab. Edelreservist Mileta Matovic rechtfertigte das Vertrauen von Trainer Michael Winsauer und vertrat in der Innenverteidigung den gesperrten Patrick Muff ausgezeichnet.

Ganz vom Tor weghalten liessen sich die Rapperswiler nicht. Dafür waren sie spielerisch zu stark. Doch hielten die Badener dank viel Einsatz auch hinten fast die Null. «Das war eine starke Leistung, ich gratuliere euch», lobte Winsauer. Der starke Torhüter Marvin Hübel habe von der Abwehr, die viele Bälle geblockt habe, tolle Unterstützung erhalten. Und vorne habe die Mannschaft ihre Chance genutzt. Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen, habe sie diesmal ihre Chancen früher genutzt.

Die Mannschaft feiert mit den Fans und macht die Welle. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das sagt der Assistenztrainer Ergün Dogru

«Das ist ein hochverdienter Sieg. Taktisch hat die Mannschaft bis auf die zehn Minuten vor der Pause das Konzept 1:1 umgesetzt. Das hat Spass gemacht, ich hatte immer ein gutes Gefühl und bin nicht einmal in Panik geraten.»

Das Highlight

Toll waren alle drei Tore aus dem Spiel heraus, am spektakulärsten der Hammer von Giampà. Technisch ebenfalls super der Volleytreffer von Brack und wunderschön herausgespielt das Kopfballtor von Jakovljevic. Aber am eindrücklichsten war die Vorstellung der gesamten Mannschaft, die ein Spitzenteam dieser Liga teilweise an die Wand spielte.

Davide Giampà und Michael Winsauer im Videointerview

Die Highlights im Video:

Re-Live

Das Telegramm