Promotion League Übles Foul gegen Hübel: Baden-Goalie wird mit Stollenschuh im Gesicht getroffen und muss genäht werden Torhüter Marvin Hübel erlebte beim 2:1-Auswärtssieg in Rapperswil einen bitteren Abend. Für ihn ging es nach der Partie wegen einem Zusammenprall direkt in den Notfall. Wie lange Badens starker Rückhalt nun ausfallen wird, ist ungewiss.

Hübel musste in Rapperswil nach einem Zusammenprall verletzt ausgewechselt werden. Alexander Wagner

Es läuft die 50. Minute im Stadion Grünfeld, als Bahadir Yesilcayir sich einen Ball im Strafraum zu weit vorlegt und Sekunden darauf grausam mit dem herauseilenden Badener Goalie Marvin Hübel zusammenprallt. Hübel kann danach nicht mehr weitermachen. Mit blutverschmiertem Gesicht wird er ausgewechselt. Der Rapperswiler Stürmer wird dagegen direkt vom Platz gestellt.

Am Tag darauf gibt sich Hübel gefasst, obwohl er keine leichte Nacht hinter sich hat. «Ich schaute das Spiel mit Schnittwunden im Gesicht auf der Ersatzbank zu Ende, danach gingen wir zurück nach Baden direkt in den Notfall. Es herrschte dort sehr viel Betrieb, erst um 2:00 Uhr morgens wurde ich untersucht. Anschliessend musste ich mit vier oder fünf Stellen genäht werden. Schlussendlich war ich erst um 5:00 Uhr zuhause.»

Immerhin: Ausser den Schnittwunden passierte Hübel nichts. Keine Anzeichen einer Hirnerschütterung und auch die Knochen blieben verschont. Wenn man bedenkt, dass Yesilcayir mit den Stollen seines Schuhs direkt in Hübels Gesicht landete, darf man da auch durchaus auch von Glück sprechen.

Immer wieder trifft es Hübels Gesicht: Im Sommer 2021 musste der Badener Goalie beim Spiel gegen den FC Biel mit Brüche des Jochbeins, des Jochbogens und der Augenhöhle vom Platz geführt werden. Alexander Wagner

Zur Aktion seines Gegenspielers meint Hübel: «Ich war genug früh am Ball, der Stürmer hatte keine Chance, um an den Ball zu gelangen. Dennoch hat er voll durchgezogen. Immerhin hat er sich nach dem Spiel bei mir noch erkundigt und sich mehrfach entschuldigt. Auch heute hat er mir noch geschrieben. Es tut ihm wirklich leid, das kann ich so als Entschuldigung akzeptieren.»

Hübel fällt gegen Brühl aus

Wie schnell Hübel wieder auf dem Platz stehen kann, ist derweil noch ungewiss. «In den nächsten Tagen darf ich keinen Sport machen. Fürs Auswärtsspiel am Samstag wirds garantiert noch nicht reichen. Nächste Woche werde ich die Situation mit dem Hausarzt nochmals neu beurteilen.»

Hübel und die Mittwochspiele, diese Geschichte scheint verflucht zu sein. Bereits in der Hinrunde gegen Chiasso musste der Torhüter beim einzigen Spiel unter der Woche nach einem Zusammenprall verletzt ausgewechselt werden. Bleibt zu hoffen, dass dieser nun am 19. April beim Auswärtsspiel in Bulle gebändigt werden kann.