Promotion League Der Badener Mentalitätsspieler: Die besondere Qualität von Michael Weber Nach einem schwierigen Saisonstart hat sich Michael Weber in die Startformation des FC Baden zurückgekämpft. Er glänzt aber nicht nur mit seinem physischen Spiel als Abräumer, sondern auch mit einer besonderen Qualität abseits des Platzes.

Mit Michael Weber gewann der FC Baden zuletzt vier der letzten fünf Partien. Alexander Wagner

Seit Michael Weber beim FC Baden spielt, steigt er auf. Gleich in seiner ersten Saison bei den Badenern schaffte der Verein den langersehnten Aufstieg (zuvor scheiterte das Team sieben Mal in den Aufstiegsspielen) von der 1. Liga in die Promotion League. Und nun sieht es tatsächlich danach aus, als ob in Webers zweiter Saison gar die Hürde zur Challenge League gemeistert werden könnte.

Anekdoten aus dem Tierreich

Was ist also das Geheimrezept des gebürtigen Zofingers? «Ich sorge für gute Stimmung in der Mannschaft und versuche, ein Führungsspieler zu sein. Ob ich deswegen der X-Faktor bin, mag ich zu bezweifeln. Natürlich schmeichelt mir diese Statistik und ich habe vor meinen Mitspielern garantiert auch schon einen nicht ganz ernst gemeinten Spruch geklopft. Aber ich muss schon ehrlich sein, das Team funktioniert auch ohne mich sehr gut», betont der 28-Jährige.

Michael Weber übernimmt gerne Verantwortung – auch neben dem Platz. Alexander Wagner

Trotz aller Bescheidenheit gilt es jedoch festzuhalten: Als Mentalitätsspieler nimmt Weber sehr wohl eine wichtige Rolle beim FC Baden ein. Seine Ansprachen vor dem Spiel – oft mit Anekdoten aus dem Tierreich – sind legendär. «Inzwischen wird schon fast erwartet, dass ich ein paar Worte an die Mannschaft richte. Ich war schon immer ein Spieler, der für die Motivation in der Garderobe sorgte. Das liegt wohl auch daran, dass ich mich sehr für die Persönlichkeitsentwicklung interessiere.»

Schwierige Hinrunde

Wichtig ist Weber aber auch mit seinen Qualitäten auf dem Platz. Dort hat er nach Startschwierigkeiten in dieser Saison seine Funktion als Abräumer auf der 6er-Position gefunden: «Die Hinrunde war schwierig, ich litt an einer Schambein-Verletzung. Danach musste ich mich vorerst mit einer Reservistenrolle zufriedengeben. Mir hat lange der Rhythmus gefehlt, in den letzten Wochen konnte ich mich nun endlich steigern.»

Michael Weber scheut keinen Zweikampf. Michel Canonica / TAGBLATT

Das lag wohl auch daran, dass beim FC Baden seit März auf Weber in der Stammformation gesetzt wird. Trainer Michael Winsauer hat lobende Worte für seinen Spieler mit der Nummer 25 übrig: «Seit dem Spiel gegen Rappi wurde er immer besser. Er bringt viel Power mit und versteht es, wie man die Mannschaft auf dem Platz richtig pusht.»

Auch Weber ist sehr zufrieden mit seiner Entwicklung: «Ich übernehme gerne Verantwortung auf und neben dem Platz. Als dauerhafter Reservist ist das nicht so richtig möglich. Deshalb bin ich nun sehr froh, bekam ich das Vertrauen des Trainers, so fand ich zu alter Stärke zurück.»

Die 24-Stunden-Regel

Mit Weber in der Startelf gewann der FC Baden zuletzt vier der letzten fünf Partien. Die Mischung scheint zu stimmen, auch wenn es zuletzt eine Niederlage gegen den SC Kriens gab: «Wir lassen uns davon nicht verunsichern. Ich bin kein Spieler, der die Schuld beim Schiedsrichter sucht, aber es waren sicherlich zwei strittige Penaltys, die wir kassiert haben. In einem solchen Spiel musst du dann schon eine überragende Leistung abrufen, um doch noch was mitzunehmen. Das ist uns zwar nicht gelungen, aber wir sind auch nicht eingebrochen.»

Michael Weber will sich maximal 24 Stunden mit dem Verarbeiten einer Partie beschäftigen. Alexander Wagner

Entsprechend ist die turbulente Partie beim FC Baden längst ad acta gelegt. Bei Weber dauern solche Prozesse ohnehin nicht lange: «Ich habe mir über die Jahre eine 24-Stunden-Regel angeeignet. Das ist der Zeitraum, in dem ich eine Partie verarbeite. Danach ist Schluss. Dann schaue ich nur noch vorwärts und konzentriere mich auf die positiven Sachen.»

Womöglich ist das nach dem Kriens-Spiel auch gar nicht so schwer gefallen. Denn der FC Baden steht noch immer auf dem dritten und damit einem direkten Aufstiegsplatz. Sprich Weber und Co. haben drei Runden vor Schluss noch alles in der eigenen Hand. Es warten nun die U21-Teams von St. Gallen und YB und zum Schluss der SC Cham.

Kehrt Weber in die Challenge League zurück?

Sollte es am Ende tatsächlich für die Challenge League reichen, wäre es für Michael Weber eine Rückkehr. Bereits zwischen 2014 und 2016 spielte er mit dem FC Wohlen in dieser Liga. «Für mich persönlich wäre das eine unglaubliche Story, mit der ich nie gerechnet hätte, als ich nach Baden kam. Aber noch ist nichts geschafft und die Lizenz-Vergabe ist auch noch nicht geklärt, deshalb will ich mich da nicht in Träumereien verlieren.»

Michael Weber absolvierte beim FC Wohlen bereits zwei Saisons in der Challenge League. Raphael Biermayr / SPO

Und natürlich will Weber auch mit seiner nächsten Teamansprache am Samstag vor dem Heimspiel gegen die St. Galler U21 (Anpfiff 16.00 Uhr im Stadion Esp) dafür sorgen, dass keiner beim FC Baden den Fokus verliert. In welche Richtung die Ansprache gehen wird, hat er noch nicht entschieden. Mit Blick auf das Restprogramm hält er allerdings für den Journalisten dieser Zeitung einen würdigen Vergleich für eine Ansprache bereit: «Eine Saison ist wie ein Marathon. Wir befinden uns in der Spitzengruppe, aber nun müssen wir auf den letzten Kilometern auch richtig durchziehen, damit es am Ende für eine Medaille reicht.»