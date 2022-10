Promotion League «Befinde mich in Topform»: Wie Neuzugang Davide Giampà beim FC Baden zum Torgaranten wurde Im Sommer wechselte Davide Giampà vom FC Wohlen zum Rivalen nach Baden. Seither präsentiert er sich in überragender Verfassung. Mit acht Saisontreffern gehört er zu den besten Offensivspielern der Liga. Selbst für den Stürmer kommt dies etwas überraschend.

Davide Giampà gehört in der Promotion League zu den torgefährlichsten Spielern. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Es läuft die 25. Minute gegen YF Juventus im Stadion Esp, als Davide Giampà instinktiv Richtung Torraum sprintet und das Leder eiskalt am Goalie der Gäste vorbeischiebt. Es ist bereits der achte Saisontreffer für den Badener Neuzugang, damit gehört er in der Promotion League aktuell zu den gefährlichsten Offensivakteuren.

Die Szene gegen Juventus ist sinnbildlich für die momentane Verfassung des 29-jährigen Immobilienmaklers: Giampà weiss, wo er zu stehen hat und macht auch die richtigen Laufwege. Seine physische Präsenz fällt im Spiel auf, zudem stimmt das Selbstvertrauen. Regelmässig sucht er auch den Abschluss von ausserhalb der Box. In der Liga dürfte sich bereits herumgesprochen haben, dass der Badener über einen saftigen Distanzschuss verfügt.

Giampàs Schuss ist berüchtigt. Alexander Wagner

Der gute Start kommt überraschend

Auf seine Form angesprochen, sagt Giampa: «Momentan passt bei mir vieles zusammen. Sobald ich in einer Abschlussposition bin, muss man mich nicht zweimal bitten. Ich denke dabei nicht viel nach, sondern ziehe einfach ab.» Doch der Badener gibt sich auch demütig: «Das ist natürlich auch eine Kopfsache. Es werden wieder Tage kommen, an denen die Tore nicht so leicht fallen.»

Dass sich der Stürmer bereits nach wenigen Wochen beim FC Baden in einen Rausch gespielt hat, kommt für ihn etwas überraschend: «Als ich mich im Sommer für den Wechsel entschieden habe, war da sehr viel Ungewissheit. Ich wusste zwar, dass ich viele Gesichter in Baden aus vergangenen Tagen gut kenne, aber ich rechnete auch damit, dass es etwas Zeit braucht, bis das Team auf dem Platz harmoniert und wir uns als Aufsteiger mit neuem Trainer in der neuen Liga zurechtfinden.»

Ein erfolgreiches Duo: Trainer Michael Winsauer (links) mit Goalgetter Davide Giampa (rechts). Alexander Wagner

Gekommen ist es anders. Giampà lüftet das Geheimrezept: «Ich fühlte mich vom ersten Tag an pudelwohl in Baden. Die Mischung macht es aus. Wir trainieren sehr hart und verlieren dennoch nicht den Spass. Das liegt natürlich an den Trainern, aber vor allem auch am Teamgeist dieser Truppe sowie dem familiären Umfeld.»

Dreifachbelastung endet im November

Die Konstellation in Baden habe bei ihm das Selbstvertrauen beflügelt, meint Giampà, der aktuell alle 130 Minuten einen Ball in den gegnerischen Maschen versenkt. Sieht man Davide Giampà gar in der besten Form seiner bisherigen Karriere? «Ich befinde mich momentan sicherlich in Topform. Ob es die beste Verfassung meiner Karriere ist, kann ich noch nicht beurteilen, dafür ist die Saison noch zu jung.»

Im November schliesst Giampa sein Studium ab. Alexander Wagner

Gut möglich, dass der Stürmer im Verlaufe des Novembers gar noch etwas befreiter aufspielen kann. Er befindet sich nämlich kurz vor der Diplomabgabe von seinem Studium zum Betriebswirtschafter HF. «Seit 2017 habe ich diese Dreifachbelastung. Da bin ich schon froh, wenn bald etwas Druck abfällt. Aber ich habe über die Jahre auch gelernt damit umzugehen, der Fussball hat mir dabei als intensive Abwechslung geholfen.»

Giampà, der einst als Profi bei Wohlen unter Vertrag stand, ist inzwischen voll im Arbeitsleben angekommen. Im Sommer wechselte er in der Immobilienbranche von der Verwaltung in den Verkauf. «Für meinen Job muss man gut mit Menschen umgehen können und es braucht auch Selbstvertrauen. Beides hole ich mir auch auf dem Platz, deshalb wollte ich im Fussball unbedingt auch weiterhin ambitioniert spielen.»

«Platz 5 ist nicht gestohlen»

Womit sich die Frage stellt, wie Giampà aktuell zur Entwicklung des FC Wohlen steht, bei dem er in der Vergangenheit 108 Partien absolvierte: «Ich habe den Wechsel angestrebt, weil ich sportlich nochmals einen Schritt weiterkommen wollte. Aber der FC Wohlen ist mir deswegen nicht egal. Ich habe noch Kontakt zu ein paar Spielern, die geblieben sind. Und ich werde mich auch weiterhin in der Niedermatten blicken lassen, auch wenn ein paar Leute davon nicht begeistert sind.»

Giampà ist überzeugt von der starken Qualität des Badener Kaders. Alexander Wagner

Zurück zum FC Baden. Bei dem muss man sich nach fünf Siegen in den vergangenen sieben Meisterschaftsspielen gar die Frage stellen, wo sich das Limit für den Aufsteiger befindet. Aktuell liegen die Ostaargauer nur einen Punkt hinter einem potenziellen Aufstiegsplatz. «Natürlich soll Träumen in einer guten Phase erlaubt sein, aber wir bleiben demütig», sagt Davide Giampà. «Als Aufsteiger müssen wir keine grossen Ansagen machen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass wir mit unser spielerischen Qualität ein Topteam in dieser Liga sind. Der fünfte Platz ist bestimmt nicht gestohlen.»