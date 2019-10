Knapp, aber am Ende doch verdient schlägt der FC Baden auswärts in Zürich den GC Nachwuchs mit 1:0. Christopher Teichmann gelingt in der 22. Minute der einzige Treffer der Partie. Die Esp-Truppe klettert mit dem zweiten Sieg in Serie zwischenzeitlich auf den 2. Tabellenplatz und schafft damit den Anschluss an die Spitzengruppe.