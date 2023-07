Präsentation Das Geheimnis ist gelüftet: So sehen die neuen Trikots des FC Aarau aus Die Verantwortlichen des FC Aarau haben am Donnerstag beim traditionellen Saison-Eröffnungsevent «2010er Meet & Grill» die neuen Shirts enthüllt. Wir haben die ersten Bilder.

Shkelqim Demhasaj, Marvin Hübel, Yannick Touré, Andreas Hirzel und Esey Gebreyesus (von links) präsentieren die neuen FCA-Trikots. Bild: Severin Bigler

Ein Novum und eine Reminiszenz an Kevin Spadanuda & Co.: Das Geheimnis ist gelüftet. Das Design des neuen Trikots des FC Aarau wurde acht Tage vor dem Saisonstart gegen Kantonsrivale Baden bekannt gemacht. Der Grundfarbton des Heimtrikots des neuen Ausrüsters Craft ist nicht mehr ganz weiss, sondern in einem weiss-grauen Muster gehalten, das einem Schachbrett ähnelt. Ein solches Design in dieser Farbkombination gab es noch nie beim FC Aarau.

Nicht ganz neu sind die beiden in rot und schwarz gehaltenen Längsstreifen in der Mitte des Trikots. Solche - damals allerdings etwas dünner designt – trugen die Aarau-Spieler um Kevin Spadanuda & Co. in der Fast-Aufstiegssaison 2021/22. Das Auswärtstrikot ist wie in der letzten Saison schwarz. Statt diagonal und weiss sind die Streifen neu auch auf dem Auswärtstrikot längs – und zwar in weiss und rot.

Yannick Touré im neuen FCA-Heimtrikot. Bild: Severin Bigler

Die neuen Trikots wurden im Rahmen des traditionellen Saison-Eröffnungsevents «2010er Meet & Grill» der Gönnervereinigung «2010er» am Donnerstagabend auf dem Brügglifeld präsentiert. Die Ehre, die Shirts den Fans zu zeigen, kam den Neu-Verpflichtungen zu: den Torhütern Marvin Hübel und Andreas Hirzel sowie den Stürmern Shkelqim Demhasaj und Yannick Touré.

Ab sofort können unsere neuen Matchtrikots in allen Ausführungen im FCA-Online-Shop, am Fanstand im Brügglifeld und bei Ochsner Sport in Aarau gekauft werden. 🔥



➡️ Mehr erfahren: https://t.co/Q8ePHtDlvt#ZämeFörAarau pic.twitter.com/TtV2wQsb6S — FC Aarau (@FCAARAU) July 13, 2023

Die neuen Trikots werden am Samstag im Auswärtsspiel gegen den österreichischen Bundesligisten Altach im Rahmen des letzten Tests vor dem Saisonstart erstmals getragen. Auf das vorletzte Vorbereitungsspiel wird übrigens verzichtet. Das für Freitagabend im Brügglifeld vorgesehene Spiel gegen eine Auswahl vertragsloser Spieler findet nicht statt.