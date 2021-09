Podcast Weltklasse-Curler Marcel Käufeler über die Olympia-Trials, Trash-Talk und das Leben als Curlingprofi in der Schweiz In dieser Folge des «aargauersport.ch»-Podcast steht Curling im Zentrum. Dies aus gutem Grund: Das Team Schwaller mit den beiden Aargauern Romano Meier und Marcel Käufeler bestreitet ab Mittwoch die Olympia-Trials. Wir haben mit Marcel Käufeler über die Trials und das Leben als Curler gesprochen.

Der Wettinger Curler Marcel Käufeler vor den Olympia-Trials World Curling Association

Ab Mittwoch gilt es ernst: Für Marcel Käufeler und seine Teamkollegen stehen die Olympia-Trials gegen das Team De Cruz an. Das Equipe, die in den Trials zuerst vier Siege auf dem Konto hat, reist für die Schweiz nach Peking. Wir haben wenige Tage vor den Trials mit Marcel Käufeler über die Ausgangslage, das Verhältnis zum Team De Cruz und über «Trash-Talk» auf dem Eis gesprochen.



Aber natürlich haben wir nicht nur über die Trials diskutiert, sondern auch übers Curling an sich. Wie wichtig ist die mentale Komponente? Wie trainiert man diese? Wie viel bringt eigentlich das «bäsele»? Und ist es nicht langweilig, immer die ersten beiden Steine zu spielen? Auf alle diese Fragen und viele weitere lieferte uns Marcel Käufeler die Antworten und gewährte spannend Einblicke, wie das Leben eines Weltklasse-Curlingspielers in der Schweiz aussieht.

Marco Meili und Fabio Baranzini moderieren den «aargauersport.ch»-Podcast aargauersport.ch

Zudem sprechen wir im Podcast auch über den Powerman Zofingen, wo am Wochenende die neuen Duathlon Weltmeister gekürt wurden, sowie über die Aargauer Erfolge an den Leichtathletik Vereins Meisterschaften. Auch Eishockey, Handball und Fussball sind Thema in unserem Podcast. Und wir blicken voraus auf die neue Volleyball-Saison und die Radsport-WM in Flandern, wo nicht weniger als fünf Aargauer Athletinnen und Athleten im Einsatz stehen – darunter Mountainbike EM-Medaillengewinnerin Lea Huber und Schweizer Meister Silvan Dillier, der auch schon bei uns zu Gast war im Podcast.