Podcast «Stehplatz Brügglifeld» «Wir hatten einen Brügglifeld-Komplex» – Oli Jäckle zu Gast im Podcast Oli Jäckle steuert mit dem FC Aarau auf das nächste dramatische Finale zu. Hat der Captain, der bereits über 300 Spiele für den FCA absolvierte, noch genug Nerven dafür übrig? Wie hat er diese völlig verrückte Saison erlebt? Und wo sieht die Aarauer Identifikationsfigur seine Zukunft?

Oli Jäckle darf nach einer schwierigen Zeit mit dem FCA wieder vom Aufstieg träumen. Martin Meienberger / freshfocus

Pünktlich zur entscheidenden Phase der Saison hat Olivier Jäckle mit dem FC Aarau endlich den Tritt gefunden und zum Schlussspurt angesetzt. Wie sieht der Captain die Entwicklung des FCA? Und warum hat sich seine Mannschaft vor heimischer Kulisse in der Rückrunde so schwer getan? «Wir hatten einen Brügglifeld-Komplex. Es gab einen Moment, in dem wir lieber auswärts gespielt haben», meint der Captain dazu. Doch dieser gehöre nun der Vergangenheit an: «Die letzten beiden Heimspiele haben uns gut getan. Wir fühlen uns wieder wohl zuhause.»

Das ganze Gespräch mit Oli Jäckle gibts in der neusten Folge von «Stehplatz-Brügglifeld»! Den Podcast gibts hier als Audiofile oder überall, wo es Podcasts gibt.

