Podcast «Stehplatz Brügglifeld» No Major, no Party: Geht plötzlich doch noch etwas beim FC Aarau? Bitte einstiegen! Die Fahrt auf der Achterbahn geht weiter. Viva und Dömer schnallen sich nach dem 3:0-Sieg beim FC Wil an und diskutieren dabei über die vergangene Horror-Woche, die Zukunft von Boris Smiljanic und den neuen Major im FCA-Dress.

Stefan Maierhofer spielte zwischen 2018 und 2020 für den FC Aarau. freshfocus

Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet in dem Moment, als kaum noch einer mit dem FC Aarau rechnet, sorgt er mit einem 3:0-Auswärtserfolg beim Tabellenführer FC Wil für eine Überraschung. Es scheint fast so, als ob der abfallende Druck neue Kräfte weckt. Geht da plötzlich doch noch was beim FCA? Liefert ausgerechnet dieser junge Stürmer, der ein bisschen an Stefan Maierhofer erinnert, das fehlende Element in der Aarauer Offensive? Und wie geht es weiter mit Trainer Boris Smiljanic?

