FCA-Podcast «Stehplatz Brügglifeld» Derbysieger mit Veilchen: Die Erkenntnisse des Aarauer Auftakts gegen Baden Ein Saisonstart nach Mass: Der FC Aarau ist Derbysieger! Doch der schmeichelhafte 1:0-Erfolg gegen den FC Baden kostete viele Nerven und verlangte den Spielern mehr ab, als ihnen und Trainer Alex Frei lieb sein konnte. Dömer und Viva diskutieren in der neusten Folge «Stehplatz Brügglifeld» über den ersten Spieltag.



Aaraus Captain Olivier Jäckle erlitt beim Derby in der ersten Halbzeit mehrere Knochenbrüche im Gesicht, stand aber dennoch bis zur 80. Minute auf dem Feld. Marc Schumacher / freshfocus

Was für ein Auftakt! 7500 Fans im Stadion Brügglifeld sorgten beim ersten Aargauer Derby der Saison für eine fantastische Kulisse. Nur das Spiel selbst war trotz den drei Punkten nicht ganz so berauschend. War Baden so gut oder der FCA einfach nicht so gut? Und was war da mit Capitano Jäckle los? Viva und Dömer machen die Analyse.

Die neuste Folge von «Stehplatz Brügglifeld» ist online: Den Podcast gibts hier als Audiofile oder überall, wo es Podcasts gibt.

