Podcast «Stehplatz Brügglifeld» «Werden den FC Baden garantiert nicht unterschätzen»: FCA-Verteidiger Bastien Conus im Podcast Alles angerichtet im Brügglifeld: Am Freitag startet der FC Aarau gegen den Kantonsrivalen FC Baden in die neue Challenge-League-Saison. Was Linksverteidiger Bastien Conus aus der vergangenen Saison mitnimmt, ob er als Basler mit Coach Alex Frei eine spezielle Beziehung hat – und wo der 25-Jährige sich noch verbessern muss, erzählt er in der neusten Folge Stehplatz Brügglifeld.



Bastien Conus trifft mit dem FC Aarau am Freitag auf den FC Baden. Marc Schumacher / freshfocus

Aarau gegen Baden – klingt nach Derby-Affiche, oder? Da ist sich Studiogast Bastien Conus allerdings nicht so sicher. Klar, der FCA will mit einem Sieg in die Saison starten. Vollgas geben nach einem komplizierten Jahr. «Wir merken im Team noch nicht die grosse Derby-Stimmung. Aber: «Wir werden den FC Baden garantiert nicht unterschätzen», sagt der 25-Jährige. Momentan sei die Vorfreude auf den Saisonstart riesig. Vor allem nach einer anstrengenden Vorbereitungsphase unter dem neuen Trainer Alex Frei und mit einem Trainingslager in Crans-Montana.

Der gebürtige Basler Conus hat sich seit seiner Verpflichtung zum Stammspieler hochgearbeitet, gilt als bissiger Kämpfer, der in dieser Saison noch einen Schritt vorwärtsmachen will. Schliesslich läuft im Juni 2024 sein Vertrag aus und der 25-Jährige, der beim FCB alle Juniorenabteilungen durchlaufen hat, will sich unbedingt weiterempfehlen. Dafür muss er unter anderem aber eine schlechte Angewohnheit ablegen. Das hat er mit seinem Boss Sandro Burki abgesprochen. Welche das ist? Das hören Sie in der neuen Folge des Podcasts «Stehplatz Brügglifeld».

Die neuste Folge von «Stehplatz Brügglifeld» ist online: Den Podcast gibts hier als Audiofile oder überall, wo es Podcasts gibt.

