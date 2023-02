Hello Darkness My Old Friend – im Brügglifeld herrscht Katerstimmung

Ist nach der Niederlage alles aus? Liegt Nik in Fötusstellung unter der Dusche? Und was doch noch die Hoffnung auf einen Aufstieg des FC Aarau am Leben hält: Viva und Dömer analysieren die Lage in der neuen Folge des Podcasts «Stehplatz Brügglifeld».