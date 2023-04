Podcast «Stehplatz Brügglifeld» Füdliblutter Wahnsinn: Der FC Aarau darf wieder vom Aufstieg träumen Eine neue Ausgabe des Podcasts «Stehplatz Brügglifeld» ist da! Nach dem Heimsieg gegen Neuchâtel Xamax diskutieren Nik Dömer und Lorenz Barazetti über die frische Euphorie beim FC Aarau, die angepasste Philosophie des Trainers und das happige Restprogramm.

Der FC Aarau gewinnt zum ersten Mal in dieser Saison drei Spiele in Serie und wird dafür von den Fans gefeiert. Marc Schumacher / freshfocus

Der FC Aarau gewinnt das dritte Spiel in Serie und die Konkurrenz lässt mal wieder Punkte liegen. Liegt in dieser Saison doch noch etwas drin? Was hat Trainer Smiljanic mit dieser Mannschaft gemacht? Und warum werden im Brügglifeld plötzlich die Hosen runtergelassen? Dömer und Viva gehen den wirklich wichtigen Sachen auf den Grund.

Die neuste Folge von «Stehplatz Brügglifeld» ist online! Den Podcast gibts hier als Audiofile oder überall, wo es Podcasts gibt.

