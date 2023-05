Podcast «Stehplatz Brügglifeld» Eine ma(h)lerische Zukunft: Wird jetzt beim FC Aarau alles gut? Die Woche der Entscheidung steht für den FC Aarau an. Direkter Aufstieg, Barrage oder Verbleib: Vom Tal der Tränen bis zur grenzenlosen Euphorie ist noch alles möglich. Nebenbei hat sich auch neben dem Platz einiges getan. Endlich kribbelt es wieder bei Dömer und Viva, Zeit für eine neue Podcast-Folge «Stehplatz Brügglifeld».

Sechs Siege in den letzten sieben Partien: Der FC Aarau ist wieder dick im Aufstiegsgeschäft. Bild: Marc Schumacher

Was muss passieren, damit der FC Aarau aufsteigt oder zumindest in die Barrage kommt? Was spricht in der aktuellen Situation für das Team von Boris Smiljanic? Und wer ist der beste FCA-Spieler der Saison? Viva und Dömer machen auf dem Stehplatz Brügglifeld die Auslegeordnung und geben nebenbei eine Einschätzung zum neuen Präsidenten Markus Mahler und dem Verwaltungsrat ab.

Die neuste Folge von «Stehplatz-Brügglifeld» ist online! Den Podcast gibts hier als Audiofile oder überall, wo es Podcasts gibt.

